За чотири дні після кривавої бійні в університеті Пермі стрілець опритомнів в лікарні

За чотири дні після кривавої бійні в університеті Пермі стрілець опритомнів в лікарні

Тимур Бекмансуров залишається у важкому стані.

Студент Тимур Бекмансуров, який у понеділок влаштував стрілянину в Пермському університеті, зараз у важкому стані, але опритомнів.

Про це в п'ятницю, 24 вересня, повідомила журналістам міністерка охорони здоров'я регіону Анастасія Крутень, передає ТАСС.

"Він притомний, його стан покращився. Але він ще не виходить із важкого стану", - розповіла міністр.

Нагадаємо:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання