За чотири дні після кривавої бійні в університеті Пермі стрілець опритомнів в лікарні

Тимур Бекмансуров залишається у важкому стані.
Студент Тимур Бекмансуров, який у понеділок влаштував стрілянину в Пермському університеті, зараз у важкому стані, але опритомнів.
Про це в п'ятницю, 24 вересня, повідомила журналістам міністерка охорони здоров'я регіону Анастасія Крутень, передає ТАСС.
"Він притомний, його стан покращився. Але він ще не виходить із важкого стану", - розповіла міністр.
Нагадаємо:
- 20 вересня в російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в державному національному дослідницькому університеті. Студенти від переляку барикадувалися в аудиторіях і вистрибували з вікон.
- Внаслідок стрілянини загинули 6 людей, ще 24 отримали поранення.
- До злочину в Пермському державному університеті стрілець готувався кілька років. Гроші на зброю він збирав ще зі школи.
- У Слідчому комітеті РФ заявили, що молодику загрожує довічне ув’язнення.