"За "дешевий газ" Росії ми заплатили безпекою, а українці життям": Бербок про трубопроводи, як зброю у гібридній війні

Наслідки енергетичної війни РФ наразі відчуває кожен громадянин ЄС, а саме і у Німеччині, на власному гаманці. Соціальний поділ Європи є частиною війни Росії проти України. І цьому потрібно запобігти.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

"На нас очікує важкий шлях, але це частина нашої політичної відповідальності — пом’якшити соціальний дисбаланс, спричинений високими цінами на енергоносії", — сказала Бербок у контексті обговорення високих цін на газ у Європі.

Щодо дій уряду Німеччини з цього питання Бербок заявила про важливий крок — не піддаватися самообману щодо "дешевого газу" Росії.

"Перш за все, ми повинні покласти край самообману, що ми коли-небудь отримували дешевий газ з Росії. Можливо, ми заплатили не великими грошима, але нашою безпекою та незалежністю. А українці заплатили за це життям. Такий драматичний рахунок прийшов із запізненням", — сказала Бербок.

Вона також додала, що газопроводи з Росії – це вже не звичайні трубопроводи, а зброя у гібридній війні.

"Якщо Путін не здійснює поставки через "Північний потік-1", чому він повинен здійснювати поставки через "Північний потік-2"...", — додала Бербок.

Нагадаємо, Франція та Німеччина виступають проти заборони видавання віз росіянам.