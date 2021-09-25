За десять років війни у Сирії загинуло понад 350 тисяч людей - ООН

За десять років війни у Сирії загинуло понад 350 тисяч людей - ООН

Серед загиблих по майже 27 тисяч жінок та дітей.

Протягом останніх десяти років війни в Сирії загинули щонайменше 350 тис. 209 осіб. Із них жінок – 26 тис. 727, дітей – 27 тис. 126.

Такі цифри озвучила верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. Вона додала, що кількість загиблих може бути більшою.

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"На повсякденному житті сирійців сьогодні лежить відбиток неймовірних страждань. Вони пережили десятирічний конфлікт, а зараз їм доводиться долати економічну кризу, яка лише поглиблюється, та пандемію COVID-19", - зазначила верховна комісарка.

Нагадаємо, наприкінці серпня спецпосланець ООН щодо Сирії Гейр Педерсен повідомив про ескалацію у деяких частинах країни, пише "Голос Америки". "Конфлікт у Сирії далекий від завершення", – сказав він і зазначив, що існує необхідність у реальному політичному процесі та посиленні міжнародної співпраці.

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