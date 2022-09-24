За дезертирство – 10 років в’язниці: Путін затвердив зміни до Кримінального кодексу

Президент Росії Володимир Путін затвердив внесення змін до Кримінального кодексу. Так, дезертирство або неявка на службу каратимуться ув’язненням строком до 10 років.

Так, під кримінальну статтю підпадає добровільне здавання в полон, яке в Росії каратиметься позбавленням волі на строк до 10 років.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

За мародерство передбачене покарання до 15 років позбавлення волі.

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За відмову брати участь у бойових діях – до 3 років позбавлення волі.

Дезертирство або неявка на службу каратимуться ув’язненням строком до 10 років.

За повторне порушення умов контракту з держоборонзамовлення світить реальний строк до 8 років колонії.

Призвані на військові збори з запасу нестимуть кримінальну відповідальність за неявку або самовільне залишення місця служби нарівні з контрактниками.

Окрім того, періоди мобілізації та воєнного стану визнані обтяжливими обставинами при скоєнні злочинів.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Олега Жданова, якщо в Росії мобілізують пів мільйона осіб, до війни вони будуть готові не раніше, ніж через пів року.

Ідуть на забій: масова мобілізація в Росії

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