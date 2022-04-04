"За димом сьогоднішніх бомб видно, що Одесу очікує світле майбутнє": Греція пообіцяла відбудувати місто після війни

У Греції подякували Україні за збереження спільної історичної спадщини.

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що його країна допоможе відновити Одесу після обстрілів російських окупантів.

Про це йдеться на сайті МЗС Греції.

Також читайте В Одесі пролунали потужні вибухи: очевидці повідомляють про дим

"Навіть за димом сьогоднішніх бомб видно, що Одесу очікує світле майбутнє. Єдине, що я можу сказати зараз у ці важкі часи, це те, що ми станемо частиною цього майбутнього, допомагаючи вам реконструювати це місто і робити його ще красивішим, ще кращим", — заявив Дендіас після візиту до Одеси 3 квітня.

Крім того, очільник грецького МЗС зазначив, що був дуже з ворушений тим, що Україна зберігає спільну спадщину з Грецією. Зокрема, йдеться про будівлю грецької національної таємної організації " Філікі Етерія".

"Я відвідав будівлю музею "Філікі Етерія", де почалася грецька революція. Він залишився таким самим, яким я бачив його в липні. З усіма речами, які тепер зберігають у підвалі, під охороною. Тож дуже дякую. Ми дуже цінуємо те, що ви захищали нашу спільну спадщину. Я можу лише сподіватися на краще для вас у ці важкі часи", — наголосив Дендіас.

Нагадаємо, очільник МЗС Греції у неділю, 3 квітня, прибув до Одеси, де зустрівся з міським головою Геннадієм Трухановим. Нікос Дендіас привіз до міста гуманітарну допомогу.

Читайте також: