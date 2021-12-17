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За допомогою штучного інтелекту: в Італії роботи відновлять давні фрески міста Помпеї

За допомогою штучного інтелекту: в Італії роботи відновлять давні фрески міста Помпеї

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За допомогою штучного інтелекту: в Італії роботи відновлять давні фрески міста Помпеї

Науковці працюватимуть над проєтом упродовж чотирьох років, і кажуть - він може стати у пригоді не лише італійцям.

Роботи-реставратори - в Італії відновлять давні фрески міста Помпеї за допомогою штучного інтелекту.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 грудня.

Зазначається, що команда науковців планує використовувати роботизовану систему для аналізу та фізичного відновлення фресок. Координатор проєкту каже - працювати роботи зможуть зі значно більш масштабними фресками, ніж люди.

Дослідники працюватимуть над двома фресками зі старовинного міста, знищеного вулканом. Одну з них вдалося зібрати, але вона постраждала під час зсуву у 2010 році. А от про іншу відомостей ще менше - адже реконструювали її значно раніше, і ця фреска постраждала під час бомбардувань Другої світової війни.

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