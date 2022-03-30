За допомогою “Святої Джавелін” вдалося зібрати $1 млн для України

Кошти від продажу цього мерчу спрямовують на допомогу дітям-сиротам та усім, хто постраждав від насильства через війну.

Після вторгнення російської армії до України картинка із зображенням православної Богородиці, яка тримає в руках американський протитанковий “Джавелін”, стала вірусною.

Від продажу мерчів із нею отримали вже на понад мільйон доларів.

Про історію появи цього зображення-мему розповіли у виданні Kyiv Independent.

Дизайн “Святої Джавелін” був створений маркетологом із канадського міста Торонто Крістіаном Борисом, який у 2014-2019 роках працював в Україні. Ще до початку вторгнення РФ до України він створив наклейку вартістю $10, щоб збирати кошти на допомогу українським сиротам. Для цього було створено сайт SaintJavelin.com, на якому можна було зробити замовлення.

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За участі канадської благодійної організації HelpUsHelp вдалося розширити цей проект. Футболки, прапори та постери із цим зображенням з’явилися у продажі у 60 країнах.

Усього через місяць вдалося зібрати понад мільйон доларів. Виручені гроші спрямовують не тільки дітям, які втратили батьків на війні, але й усім, хто постраждав він насильства, викликаного війною.

Для створення образу “Святої Джавелін” графічний дизайнер Євген Шалашов, який працює у Крістіана Бориса, адаптував картину американського художника Кріса Шоу “Мадонна Калашникова”. Зображення Діви Марії, яка тримає в руках АК-47, було присвячене так званій “Арабській весні” — революційним подіям на Близькому Сході на початку 2010-х років.

“Побачивши зображення, яке успішно використовували для збору грошей в Україні, я зрадів. Це означало, що частина отриманого прибутку буде використана на добрі цілі”, – прокоментував це запозичення Шоу.

Нагадаємо, раніше "LEGO" за лічені дні розпродала фігурки з Володимиром Зеленським. Кожна іграшка коштувала 100 доларів.

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