За допомогою “Святої Джавелін” вдалося зібрати $1 млн для України

Кошти від продажу цього мерчу спрямовують на допомогу дітям-сиротам та усім, хто постраждав від насильства через війну.
Після вторгнення російської армії до України картинка із зображенням православної Богородиці, яка тримає в руках американський протитанковий “Джавелін”, стала вірусною.
Від продажу мерчів із нею отримали вже на понад мільйон доларів.
Про історію появи цього зображення-мему розповіли у виданні Kyiv Independent.
Дизайн “Святої Джавелін” був створений маркетологом із канадського міста Торонто Крістіаном Борисом, який у 2014-2019 роках працював в Україні. Ще до початку вторгнення РФ до України він створив наклейку вартістю $10, щоб збирати кошти на допомогу українським сиротам. Для цього було створено сайт SaintJavelin.com, на якому можна було зробити замовлення.
За участі канадської благодійної організації HelpUsHelp вдалося розширити цей проект. Футболки, прапори та постери із цим зображенням з’явилися у продажі у 60 країнах.
Усього через місяць вдалося зібрати понад мільйон доларів. Виручені гроші спрямовують не тільки дітям, які втратили батьків на війні, але й усім, хто постраждав він насильства, викликаного війною.
Для створення образу “Святої Джавелін” графічний дизайнер Євген Шалашов, який працює у Крістіана Бориса, адаптував картину американського художника Кріса Шоу “Мадонна Калашникова”. Зображення Діви Марії, яка тримає в руках АК-47, було присвячене так званій “Арабській весні” — революційним подіям на Близькому Сході на початку 2010-х років.
“Побачивши зображення, яке успішно використовували для збору грошей в Україні, я зрадів. Це означало, що частина отриманого прибутку буде використана на добрі цілі”, – прокоментував це запозичення Шоу.
Нагадаємо, раніше "LEGO" за лічені дні розпродала фігурки з Володимиром Зеленським. Кожна іграшка коштувала 100 доларів.
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