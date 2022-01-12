За два дні випала місячна норма опадів: у Франції почалася потужна повінь

За два дні випала місячна норма опадів: у Франції почалася потужна повінь

Загинула жінка.

Сильна повінь почалася на південному заході Франції: загинула жінка похилого віку.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 січня.

Також читайте Малайзію накрила потужна повінь: понад пів сотні загиблих

У Верхній Гаронні та Ар'єжі за 48 годин випала місячна норма опадів. Такого не було останні 20 років.

В регіоні закриті школи. Сотні студентів евакуйовали з гуртожитку в Тулузі. Їм довелося ночувати у спортзалі, а школярів напередодні визволяли просто з класів.

Стався транспортний колапс через рясні зливи. Залізничники зупинили половину регіональних потягів, бо бо вони просто не можуть пройти через затоплені ділянки колій.

Як повідомлялося, у пакистанській провінції Пенджаб сотні автомобілів опинилися у снігових заметах. Всього на шосе під снігом опинилися близько однієї тисячі машин. Загинула щонайменше 21 людина. За інформацією рятувальників, шестеро людей замерзли у своїх автомобілях. Попередня причина загибелі інших - це асфіксія після вдихання парів.

Читайте також: