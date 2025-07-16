За фейкові мінування в Європі затримали українця: РФ могла фінансувати атаки

За фейкові мінування в Європі затримали українця / © visualhunt.com

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Правоохоронці затримали громадянина України, якого підозрюють у надсиланні повідомлень про замінування сотень шкіл у Чехії та Словаччині, починаючи з 2024 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні джерела.

За словами представників влади, слідчі вважають, що діяльність затриманого, ймовірно, фінансувала Росія.

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«Вчора спеціальна група затримала в Україні молодого чоловіка, підозрюваного у надсиланні погрозливих електронних листів до сотень шкіл у Чехії минулого року», — написала Чеська служба безпеки та розвідки (BIS) у соцмережі X.

За попередніми даними, затриманий також здійснив аналогічні атаки на «низку» інших європейських країн. Ці погрози призвели до зриву початку навчального року для десятків тисяч дітей у Чехії та Словаччині з вересня 2024 року.

Для розслідування цієї справи Словаччина, Чехія та Україна сформували спільну слідчу групу. Операція із затримання підозрюваного відбулася у Дніпрі. Словацька поліція також повідомила про проведення обшуків у помешканнях, проте наразі не надає додаткової інформації.

Нагадаємо, у Харкові Служба безпеки України затримала чергового інформатора російських спецслужб. Ним виявився колишній актор місцевого театру, який під виглядом звичайних прогулянок містом передавав ворогу координати українських військових.

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