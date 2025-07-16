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За фейкові мінування в Європі затримали українця: РФ могла фінансувати атаки
Правоохоронці затримали громадянина України, якого підозрюють у надсиланні сотень повідомлень про замінування шкіл у Чехії та Словаччині з 2024 року.
Правоохоронці затримали громадянина України, якого підозрюють у надсиланні повідомлень про замінування сотень шкіл у Чехії та Словаччині, починаючи з 2024 року.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні джерела.
За словами представників влади, слідчі вважають, що діяльність затриманого, ймовірно, фінансувала Росія.
«Вчора спеціальна група затримала в Україні молодого чоловіка, підозрюваного у надсиланні погрозливих електронних листів до сотень шкіл у Чехії минулого року», — написала Чеська служба безпеки та розвідки (BIS) у соцмережі X.
За попередніми даними, затриманий також здійснив аналогічні атаки на «низку» інших європейських країн. Ці погрози призвели до зриву початку навчального року для десятків тисяч дітей у Чехії та Словаччині з вересня 2024 року.
Для розслідування цієї справи Словаччина, Чехія та Україна сформували спільну слідчу групу. Операція із затримання підозрюваного відбулася у Дніпрі. Словацька поліція також повідомила про проведення обшуків у помешканнях, проте наразі не надає додаткової інформації.
Нагадаємо, у Харкові Служба безпеки України затримала чергового інформатора російських спецслужб. Ним виявився колишній актор місцевого театру, який під виглядом звичайних прогулянок містом передавав ворогу координати українських військових.