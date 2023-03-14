За фотографію загиблого кота у чорній рамочці: у Росії чоловік пограбував товариша по чарці

Злодія засудили на майже 5 років відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

У Красноярському районі РФ чоловік пограбував свого товариша по чарці. Свої дії він пояснив тим, що заплатив гроші за фотографію свого загиблиго кота.

Про це повідомляє регіональне управління МВС Росії.

"У липні минулого року в чергову частину звернувся 36-річний чоловік, який повідомив, що у дворі гуртожитку його знайомий, застосовуючи насильство, відкрито викрав сумку з грошима 3,5 тисячі рублів. З'ясувалося, що потерпілий, його кривдник та ще пара їх знайомих розпивали спиртне в одній із кімнат гуртожитку. Якогось моменту постраждалий попросив 45-річного приятеля сходити до магазину за додатковою порцією спиртного. Чоловік сходив за пивом і по дорозі назад побачив, що його кота, що гуляв у дворі, збив автомобіль. Обвинувачений разом із товаришами по чарці поховав домашнього улюбленця у дворі, потім вирушив у фотоательє, де замовив фотографію кота в жалобній рамці", - йдеться у повідомленні.

Повернувшись у двір, чоловік зажадав у 36-річного знайомого, грошей на гідні "поминки". Отримавши відмову, він штовхнув його, потім зрізав ремінець сумки і забрав її собі.

Суд визнав росіянина винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму. Вирок не набрав законної сили.

Нагадаємо, у Росії жінка зламала хребет школяру, який штовхнув її сина через лайку.

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