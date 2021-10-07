За ґрати через коментарі: у Білорусі затримали майже 140 осіб за обговорення смерті КДБівця

За ґрати через коментарі: у Білорусі затримали майже 140 осіб за обговорення смерті КДБівця

Люди обговорювали це в Мережі.

У Білорусі затримали 136 людей, які обговорювали у соцмережах смерть КДБівця.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 жовтня.

Скільки саме білорусів потрапило під варту, розповіли у Слідчому комітеті країни. Там продовжують шукати користувачів Інтернету, які коментували звістку про загибель силовика. Працівника КДБ смертельно поранив білоруський ІТ-шник Андрій Зельцер, до квартири якого вдерлися спецслужбовці. У відповідь колеги КДБівця розстріляли Зельцера.

Напередодні у Мінську відбулися похорони ІТ-вця. За повідомленнями, надати приміщення для прощання ритуальні зали відмовлялися. Провести Зельцера в останній путь прийшли близько сотні людей.

Новини світу: у Білорусі затримали 136 людей, які обговорювали у соцмережах смерть КДБівця

Як повідомлялося, У Білорусі засудили чемпіона світу з кікбоксингу і тайського боксу Олексія Кудіна за участь у протестах проти результатів президентських виборів торік у серпні. Кудін отримав 2,5 року колонії. До слова, прокурор просив на рік більше. Білорусу інкримінують опір співробітникам міліції під час акції протесту 10 серпня 2020 року.

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