За ґрати через коментарі: у Білорусі затримали майже 140 осіб за обговорення смерті КДБівця

Люди обговорювали це в Мережі.
У Білорусі затримали 136 людей, які обговорювали у соцмережах смерть КДБівця.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 жовтня.
Скільки саме білорусів потрапило під варту, розповіли у Слідчому комітеті країни. Там продовжують шукати користувачів Інтернету, які коментували звістку про загибель силовика. Працівника КДБ смертельно поранив білоруський ІТ-шник Андрій Зельцер, до квартири якого вдерлися спецслужбовці. У відповідь колеги КДБівця розстріляли Зельцера.
Напередодні у Мінську відбулися похорони ІТ-вця. За повідомленнями, надати приміщення для прощання ритуальні зали відмовлялися. Провести Зельцера в останній путь прийшли близько сотні людей.
Як повідомлялося, У Білорусі засудили чемпіона світу з кікбоксингу і тайського боксу Олексія Кудіна за участь у протестах проти результатів президентських виборів торік у серпні. Кудін отримав 2,5 року колонії. До слова, прокурор просив на рік більше. Білорусу інкримінують опір співробітникам міліції під час акції протесту 10 серпня 2020 року.