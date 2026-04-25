Чоловік може сісти до в’язниці за публікацію "фото", згенерованого ШІ: що там було зображено

У квітні у південнокорейському місті Теджон місцевий житель заради розваги поширив згенероване штучним інтелектом фото вовка, який напередодні втік із зоопарку. Ця дезінформація направила правоохоронців хибним слідом, значно затягнувши пошукову операцію та відволікши екстрені служби від їхньої прямої роботи.

Про те, як безневинний на перший погляд допис у соціальних мережах призвів до серйозних кримінальних звинувачень, пише Gizmodo.

Наслідки фейкового фото та масштаби пошуків

Згідно матеріалів слідства, 8 квітня з місцевого зоопарку втік вовк на прізвисько Никгу, після чого в мережі миттєво з’явилася дуже реалістична світлина тварини, яка нібито блукає вулицями міста. Ця інформація виявилася настільки оманливою, що змусила місцеву владу закрити щонайменше одну початкову школу та залучити сотні рятувальників із дронами і тепловізорами для патрулювання вулиць.

Цікаво, що за час цих тривалих пошуків вовк-втікач встиг стати неофіційним талісманом міста. Користувачі соціальних мереж підхопили тренд, а місцева пекарня через шалений попит серед покупців навіть почала випікати тематичний хліб у формі тварини.

Покарання для жартівника та фінал історії

Зрештою 40-річний автор допису зізнався, що створив фото просто заради розваги, однак тепер йому загрожує п’ять років за ґратами та штраф у розмірі 6700 доларів. Через його дії операція з відлову хижака затягнулася на понад тиждень, доки тварину врешті-решт не виявили в дикій природі завдяки телефонному дзвінку небайдужого громадянина.

«Єдине згенероване штучним інтелектом зображення затримало вилов вовка на цілих дев’ять днів, а тривале залучення поліції та пожежників спричинило значні перебої в їхньому головному обов’язку захищати громадськість», — наголосили в поліцейському управлінні Теджона.

