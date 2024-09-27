За гучними погрозами Путіна ховається його страх: міністри оборони Литви та Німеччини зробили заяви

Путін боїться, що Україна врешті решт отримає дозвіл на удари по російських цілях. Натомість його погрози вже не лякають Захід.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас та його німецький колега Борис Пісторіус під час спільної пресконференції прокоментували ядерні погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише LRT.

Міністр оборони Литви заявив, що гучні заяви Путіна щодо застосування ядерної зброї свідчать, що насправді він боїться наслідків, які чекають на Росію після отримання Україною дозволу на використання далекобійної західної зброї для ударів по цілях на території РФ.

"Ми всі чули слова Путіна. Я вважаю, що ключове послання не в тому, що він сказав, а в тому, що, його слова про нову доктрину чітко дають зрозуміти, що надання Україні можливості завдавати ударів на великі відстані є дійсно важливим питанням, і він цього боїться", – зазначив Кащюнас.

Міністр оборони Німеччини погодився з колегою та наголосив, що "ядерні лякалки" Путіна вже нікому не страшні.

"Я можу повторити, що це звична риторика Путіна. Він говорить голосно і поширює свої погрози. Але нас це не повинно лякати. Ми будемо робити те, що вважаємо за потрібне. Він може поширювати це через свої канали, але це нас не налякає", – підкреслив Пісторіус.

Нагадаємо, Дуда відреагував на чергові ядерні погрози кремлівського диктатора. За словами польського президента, Путін знає, що буде проклятий, якщо застосує ядерну зброю.

Читайте також: