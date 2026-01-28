За інформацію про винуватців блекауту обіцяють 1 млн євро - подробиці

Поліція / © ТСН

У Німеччині оголосили винагороду в розмірі до одного мільйона євро за інформацію, що допоможе знайти винних у підпалі електрокабелів у Берліні.

Про це повідомили Федеральне кримінальне управління Німеччини (BKA) та Генеральна прокуратура при Федеральному суді (GBA), пише Tagesschau.

«За інформацію, яка надійде до цього часу і допоможе встановити особу або осіб, які скоїли злочин, Федеральне кримінальне управління призначає винагороду в розмірі до одного мільйона євро», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, внаслідок підпалу кількох високовольтних кабелів у південно-західній частині Берліна тимчасово залишилися без світла близько 45 тисяч домогосподарств і понад 2 тисячі підприємств. Відповідальність за акт взяла на себе лівоекстремістська організація під назвою «Vulkangruppe» («Вулканічна група»).

Федеральне кримінальне управління оголосило, що прийом свідчень та інформації, що допоможе встановити осіб, які здійснили підпал, триватиме до 24 лютого 2026 року.

Берлінська сенаторка з питань внутрішніх справ Іріс Шпренгер (SPD) підтвердила цю інформацію під час засідання парламентського комітету з внутрішніх справ. За її словами, це «унікальний випадок», оскільки федеральні органи ще ніколи не оголошували подібну винагороду у такому розмірі та у подібній ситуації. Мета нагороди, за словами Шпренгер, — допомогти BKA та Генеральній прокуратурі розслідувати акт, який класифікують як «терористичний».

За даними слідства, у день відключення електроенергії на адресу рbb надійшов лист з визнанням відповідальності за підпал, підписаний «Vulkangruppe — Den Herrschenden den Saft abdrehen». Відомство з охорони держави вважає його справжнім. Генеральна прокуратура розслідує справу за підозрою у членстві у терористичній організації, саботажі, підпалі та порушенні роботи громадських служб.

За інформацією німецької служби захисту Конституції, групи під назвою «Vulkangruppe» діють із 2011 року і здійснюють підпали в Берліні та Бранденбурзі. Основними цілями стають кабельні колектори на залізничних маршрутах, а також радіомачти, лінії передачі даних і службові автомобілі компаній. Зокрема, за ці роки відбулося кілька нападів на енергопостачання заводу Tesla у Грюнхайде.

Нагадаємо, в південно-західній частині Берліна десятки тисяч людей залишилися без електропостачання. Зимова ніч за температури близько нуля стала випробуванням для мешканців німецької столиці.

Як стало відомо, загорілася кабельна перемичка над Тельтов-каналом, що живить електростанцію Ліхтерфельде. Вогонь пошкодив важливі магістральні лінії. Наразі поліція веде розслідування за фактом підпалу.

Програмна директорка AdlerA e. V. Оксана Орел розповідала, про те, що особливості організації інженерних мереж у Німеччині, де всі комунікації прокладені під землею та практично не охороняються, створюють вразливість до можливих диверсій, а пошук і ліквідація пошкоджень є складним і тривалим процесом.