За кілька годин до інавгурації Трампа Путін провів "незвичайну" нараду – що стало відомо

Очільник Кремля пожалівся, що "прямі контакти" з Росією було перервано з вини адміністрації США, яка вже йде.

За кілька годин до інавгурації президента США Дональда Трампа кремлівський очільник Володимир Путін провів "незвичайну" нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.

Про це передає "Агентство.Новости".

"Незвичайною" нараду в РФ назвали тому, що цього разу було оприлюднено більшу її частину.

Як стало відомо, Путін привітав Трампа з інавгурацією та заявив про готовність вести так званий "рівноправний і взаємоповажний діалог" з адміністрацією нового президента США.

"Ми бачимо заяви новообраного президента США і членів його команди про бажання відновити прямі контакти з Росією, перервані не з нашої вини адміністрацією, що йде. Чуємо також його заяви про необхідність зробити все, щоб не допустити Третьої світової війни. Безумовно, ми вітаємо такий настрій і вітаємо обраного президента США зі вступом на посаду", – сказав Путін.

Він також додав, що Росія нібито не відмовлялася від діалогу зі США і була готова підтримувати відносини співпраці "на рівних".

Диктатор "підкреслив", що ніколи не відмовлявся від діалогу і завжди був готовий підтримувати рівні відносини співпраці з будь-якою адміністрацією у Вашингтоні.

"Я говорив уже про це неодноразово. Виходимо з того, що діалог будуватиметься на рівноправній і взаємно шанобливій основі з огляду на ту значущу роль, яку відіграють наші країни з низки ключових питань порядку денного у світі, включно зі зміцненням стратегічної стабільності та безпеки", – додав Путін.

Він також заявив про свою готовність до обговорення мирного врегулювання "українського конфлікту" і вказав на "найважливіший" аспект.

"Найважливіше тут – усунути першопричини кризи, про які ми багато разів говорили. Це найголовніше. Щодо самого врегулювання ситуації, то хочу наголосити: його метою має бути не коротке перемир’я, не якийсь перепочинок для перегрупування сил і переозброєння з метою подальшого продовження конфлікту, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх людей усіх народів, які проживають у цьому регіоні", – заявив Путін.

Тим часом у Трампа назвали три ключові пункти для припинення війни в Україні. Йдеться, зокрема, і про членство України в НАТО.

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