За кілька годин до вильоту: Байден скасував поїздку до Зеленського — причина

Під час найруйнівнішої пожежі в історії Лос-Анджелеса вогонь знищив тисячі гектарів та забрав життя п’ятьох людей.

Чинний президент США Джо Байден скасував останню заплановану закордонну поїздку до Італії за кілька годин до вильоту через лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє Sky News.

Байден мав вирушити до Рима через кілька годин після виступу на похоронах колишнього президента Джиммі Картера у Вашингтоні вдень 9 січня, але тепер залишиться у країні через пожежі, що вирують в Лос-Анджелесі.

В Італії Байден мав зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та Папою Римським.

За інформацією Sky News, Байден вирішив стежити за подіями у Лос-Анджелесі, де під час пожежі загинули 5 людей, а 130 тис. жителів були змушені тікати.

Читайте також: