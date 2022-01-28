За кілька хвилин Макрон зателефонує Зеленському: про що говоритимуть лідери двох країн

За кілька хвилин Макрон зателефонує Зеленському: про що говоритимуть лідери двох країн

Переговори заплановані на 20:00 за київським часом.

Вже за декілька хвилин президент Франції Емманюель Макрон планує поговорити з українським лідером Володимиром Зеленським. Ключовою темою буде безпекова ситуація на українських кордонах.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Зазначається, раніше Макрон наголошував: ще не всі дипломатичні засоби використані, кризу можна врегулювати мирним шляхом. Перед цією розмовою Макрон мав переговори з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

Тим часом Євросоюз на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні закликав Росію забути про поняття "сфер впливу" і поговорити без ультиматумів.

Щодо чуток про суперечку Байдена та Зеленського, то український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував цю інформацію. Раніше телеканал CNN, посилаючись на анонімного українського чиновника, повідомив про суперечку під час телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України. Байден начебто попередив, що Росія неминуче піде у наступ. Зеленський натомість запевняв, що загроза не така вже й однозначна. У Білому домі теж переконують, такий анонімний коментар не відповідає дійсності.

Наголошується, всі ключові позиції з боку Сполучених Штатів щодо неприпустимості будь-яких домовленостей за спиною України і підтримки України конкретною допомогою були підтверджені. Повідомлення в ЗМІ щодо напруги і якогось конфлікту, який відбувся вчора, є недостовірними.

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 січня, відбулася тривала телефонна розмова президента Франції Емманюеля Макрона з російським президентом Володимиром Путіним. За даними росЗМІ, обговорюючи ситуацію довкола України, Путін наполягав на необхідності "прямого діалогу" Києва із ватажками терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР” і на правовому оформленні "особливого статусу Донбасу".

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