За крок до великої війни: британські генерали приголомшили заявою про реальні загрози від РФ

Британія потребує десятиліття на відновлення армії на тлі рекордних загроз від Росії

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Рівень небезпеки для Великої Британії з боку Росії досяг найвищої позначки з часів завершення холодної війни. За словами начальника штабу ВПС сера Річарда Найтона, країна опинилася на порозі найнебезпечнішого періоду за останні десятиліття.

Про побоювання військового командування та виклики для британської армії пише The Independent.

Москва стрімко піднімає ставки, здійснюючи кібератаки, спроби вбивств та ризиковані диверсії. Сер Найтон наголошує, що суспільство має усвідомити ці загрози та змінити свої пріоритети.

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Готовність до тривалих війн та нових технологій

Останні два десятиліття британські збройні сили готувалися переважно до короткочасних та локальних конфліктів. Однак зараз, зважаючи на досвід війни в Україні, державі необхідно бути готовою до набагато масштабніших та триваліших протистоянь.

Для ефективного стримування супротивника Британія повинна підвищити боєздатність своєї армії разом із союзниками. Особливу увагу військові радять приділити безпілотникам та автономним системам, які відіграватимуть дедалі важливішу роль у війнах майбутнього.

Оборонний бюджет та нестача ресурсів

Найближчими тижнями очікується публікація довгоочікуваного Плану оборонних інвестицій, який постійно відкладався з минулої осені. Цей документ визначить розподіл військових витрат на тлі закликів президента США Дональда Трампа до збільшення британського оборонного бюджету. Затримка плану вже викликала хвилю критики, адже армії та промисловості потрібне чітке розуміння подальшого курсу країни.

Колишній очільник збройних сил лорд Стіррап попередив, що Британія зараз серйозно вразлива і потребує щонайменше десятиліття для повноцінного відновлення оборони. Через необхідну та правильну допомогу Україні британські запаси боєприпасів сильно виснажилися, тому державі потрібно терміново їх поповнювати. Крім того, Західній Європі гостро бракує гнучкої та потужної військово-промислової бази для швидкого масштабування виробництва.

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Нагадаємо, прем’єр Британії назвав рік можливої війни Росії проти НАТО. Стармер стверджує, що Росія вже зараз посилює свою активність та випробовує межі допустимого у протистоянні із Заходом.

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