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За крок до війни на Балканах і вибухи в окупованому Скадовську: головні новини ночі 1 серпня

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За крок до війни на Балканах і вибухи в окупованому Скадовську: головні новини ночі 1 серпня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 1 серпня:

  • Конфлікт між Сербією та Косовом загрожує перерости у серйозну війну. Читати далі –>
  • Міжнародні сили безпеки в Косові під керівництвом НАТО (KFOR) оголосили про готовність протистояти спробам дестабілізації у конфліктному регіоні. Читати далі –>
  • Президент Сербії звернувся до представників світової спільноти з проханням зупинити конфлікт на території частково визнаної республіки Косово. Читати далі –>
  • У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області у неділю, 31 липня, пролунали потужні вибухи. Читати далі –>
  • У ніч проти понеділка, 1 серпня, у місті Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Читати далі –>

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