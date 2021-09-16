За крок від трагедії: у турецькому місті Сіноп дитячий візочок із дитиною виїхав на проїжджу частину

За крок від трагедії: у турецькому місті Сіноп дитячий візочок із дитиною виїхав на проїжджу частину

На щастя, маля відбулося лише кількома подряпинами.

За крок від трагедії – у турецькому місті Сіноп дитячий візочок разом із дитиною покотився схилом через проїжджу частину.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 16 вересня.

Шокуючі кадри зняла камера відеоспостереження. Візочок дивом не потрапив під колеса машин. Матір, щойно зрозумівши, що сталося, побігла слідом, але не встигла схопити візок і він упав з триметрової висоти. Дитину негайно відвезли у лікарню - на щастя, маля відбулося лише кількома подряпинами.

Новини світу: у турецькому місті Сіноп дитячий візочок із дитиною виїхав на проїжджу частину

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