За крок від трагедії: у турецькому місті Сіноп дитячий візочок із дитиною виїхав на проїжджу частину

На щастя, маля відбулося лише кількома подряпинами.
За крок від трагедії – у турецькому місті Сіноп дитячий візочок разом із дитиною покотився схилом через проїжджу частину.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 16 вересня.
Шокуючі кадри зняла камера відеоспостереження. Візочок дивом не потрапив під колеса машин. Матір, щойно зрозумівши, що сталося, побігла слідом, але не встигла схопити візок і він упав з триметрової висоти. Дитину негайно відвезли у лікарню - на щастя, маля відбулося лише кількома подряпинами.