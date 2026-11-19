Українець грабував квіткові автомати заради дівчини

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Працівники поліції у Вроцлаві, що в Польщі, затримали 32-річного громадянина України, причетного до низки крадіжок зі зламом вуличних квіткових апаратів. За словами чоловіка, він крав букети з автоматів після конфліктів із дівчиною, щоб загладити провину, бо не мав грошей на купівлю квітів.

Про це пише InPoland.

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У Вроцлаві українець крав букети квітів з автоматів, аби помиритися з дівчиною

За повідомленням міського управління поліції Вроцлава, наприкінці жовтня правоохоронці оприлюднили орієнтування з фотографією підозрюваного, який зламував апарати в місті. На відео, що оприлюднила поліція, видно, як підозрюваний кидає щось у скляну вітрину автомата, а потім б’є ногою, аби остаточно розбити скло та дістати квіти.

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Розшукати й затримати його минулої п’ятниці змогли оперативники кримінального відділу комісаріату Вроцлав-Старе Място. Правоохоронці зафіксували епізоди на вулицях Тенчовій, Грабішинській, Сілезьких повстань і Свободній. Загальні збитки від крадіжок оцінюють щонайменше у кілька десятків тисяч злотих.

Під час обшуку в затриманого також знайшли амфетамін і метамфетамін. Чоловікові висунули п’ять обвинувачень: чотири — за крадіжки зі зламом і одне — за зберігання наркотиків. У поліції зазначили, що затриманий визнав провину.

На допиті 32-річний українець пояснив, що вдавався до зламу автоматів після сварок із дівчиною, бо хотів попросити вибачення та справити враження, проте він нібито не мав грошей на букети, тож вирішив красти їх з автоматів.

За ці правопорушення йому загрожує до 10 років ув’язнення. Окремо поліція звернулася до Прикордонної служби Польщі з клопотанням про ухвалення рішення щодо зобов’язання громадянина України повернутися додому.

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