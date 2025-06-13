За лаштунками атаки Ізраїлю по Ірану: підготовка удару тривала 8 місяців

Ізраїльська армія готувала удр по Ірану 8 місяців

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Ізраїльська військова операція, яка розгорнулася проти ядерних об’єктів, ракетних баз, вчених та військових генералів Ірану, стала результатом восьми місяців інтенсивної таємної підготовки. Ця масштабна атака знаменує початок нової війни на Близькому Сході, яка може втягнути Сполучені Штати, знищити будь-які надії на ядерну угоду та завдати, ймовірно, найбільшого удару по іранському режиму з часів революції 1979 року.

Про це пише Axios.

Метою операції Ізраїлю, що, за словами Біньяміна Нетаньягу, триватиме від кількох днів до тижнів, є «усунення» ядерного та балістичного потенціалу Ірану. Вже у перші години були атаковані близько 25 ядерних вчених, щонайменше двоє з яких загинули, а також все вище військове керівництво Ірану, включаючи командувача Революційної гвардії та начальника Генштабу. Операція включала не лише повітряні удари, а й таємні диверсії Моссаду на ракетних об’єктах та об’єктах ППО. Очікуються подальші атаки на підземні ядерні об’єкти.

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Мотиви та секретні приготування

Ідея одночасної операції, спрямованої на ракетну та ядерну програми Ірану, які Нетаньягу назвав екзистенційними загрозами для Ізраїлю, виникла після того, як Іран завдав удару по Ізраїлю в жовтні, під час циклу ескалації між двома країнами. Мотивований швидким зростанням ракетного арсеналу Ірану та послабленням його протиповітряної оборони після відплати Ізраїлю, Нетаньягу наказав військовим та розвідувальним службам розпочати планування. Ізраїльські військові також зазначили, що ще одним чинником була розвіддані про дослідження та розробки ядерної зброї, які вказували на те, що Іран може створити бомбу швидше, якщо вирішить це зробити. Невідкладність також додала запланована на найближчі тижні поява нового підземного збагачувального об’єкта, який був би невразливим навіть для потужних американських «бункерних бомб».

Взаємодія з адміністрацією Трампа та публічні заяви

Навіть під час прагнення президента Трампа до ядерної угоди, Ізраїль готувався до удару, збираючи розвіддані. Хоча Трамп публічно виступав проти атаки, ізраїльські посадовці стверджували, що Вашингтон дав «чітке зелене світло» приватно, щоб ввести Іран в оману. Американська сторона, однак, цього не підтвердила, дистанціюючись від операції. Держсекретар Марко Рубіо назвав її «односторонньою», а Трамп підтвердив, що знав про атаку, але заперечив військову участь США.

Наразі Ізраїль готується до масштабної відплати Ірану, включно з випуском сотень балістичних ракет та безпілотників у бік Ізраїлю, а можливо, і американських баз у регіоні. Іран погрожує, що їхня відповідь також буде спрямована на США.

Нагадаємо, Ізраїль не планує зупинятися після перших авіаударів по іранських ядерних об’єктах. У планах Тель-Авіва — кілька хвиль бомбардувань, спрямованих проти ключових об’єктів ядерної інфраструктури Ісламської Республіки.

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