За наказом Байдена американський винищувач збив у небі над Аляскою неопізнаний об'єкт

США збили невідомий об’єкт, що летів у їхньому повітряному просторі біля узбережжя Аляски – лише через кілька днів після того, як вони збили китайську повітряну кулю-розвідника.



Про збиття неопізнаного об'єкта повідомив у п'ятницю, 10 лютого, речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

Представник Міноборони США заявив, що президент Байден наказав військовим збити об’єкт над водою з міркувань безпеки.

Літак F-22 збив об'єкт за допомогою ракети "Сайдвіндер" над територіальними водами, які тепер вкриті льодом.

Не було жодних ознак того, що об’єкт був керованим, швидкістю його руху не вказується.

Того ж дня речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на щоденному брифінгу повідомив, що об'єкт летів на висоті близько 40 000 футів (близько 12 км) і був розміром з невеликий автомобіль. Це, за його словами, становило "обґрунтовану загрозу" безпеці цивільних польотів.

Звідки взявся предмет, було незрозуміло.

"Ми не знаємо, кому належить цей об'єкт", - сказав пан Кірбі.

Інцидент стався всього за кілька днів після того, як США збили китайську повітряну кулю, яку вважали розвідувальним апаратом.

Нагадаємо, раніше у Блому домі повідомили, що Китай використав цілий флот повітряних куль для шпигунства за різними країнами на п’яти континентах.

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