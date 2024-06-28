За найрозшукуванішу жінку у світі призначено нагороду в 5 000 000 доларів: фото, подробиці

Вона зникла сім років тому.

За зниклу криптокоролеву, яка вважається "найрозшукуваною жінкою у світі", тепер призначено нагороду у розмірі 5 000 000 доларів.

Про це повідомляє Metro.

Уродженка Болгарії Ружа Ігнатова, яка має німецьке громадянство, звинувачується в організації однієї з найбільших афер із криптовалютою всіх часів: 2014 року вона виманила в інвесторів 4 мільярди доларів шляхом продажу підробленої криптовалюти під назвою OneCoin.

43-річна жінка безслідно зникла 2017 року і від 2022-го перебуває у списку ФБР, що найбільш розшукуються.

Ружа Ігнатова / Фото: BLAGOI ANEV

Чиновники ФБР раніше пропонували нагороду у розмірі 100 000 доларів за інформацію про жінку, яка, як вважають, керувала "однією з найбільших глобальних схем шахрайства в історії", але відтоді збільшили виплату до 5 000 000 доларів.

"Вважається, що Ігнатова подорожує із озброєною охороною та/або спільниками", — заявили у ФБР. "Ігнатова, можливо, зробила пластичну операцію або іншим чином змінила свою зовнішність".

ФБР вважає, що вона може використати німецький паспорт для поїздок до таких країн, як ОАЕ, Росія, Греція та Східна Європа. Але є також припущення, що вона могла бути вбита болгарською мафією, яку підозрюють у організації схеми OneCoin.

Ружа Ігнатова / Фото: Facebook

Востаннє Ігнатову бачили на борту рейсу Ryanair із Софії до Афін 25 жовтня 2017 року після того, як вона втекла з квартири, що належить її американському бойфренду, дізнавшись, що він співпрацює з ФБР. 2018 року документи, виявлені у вбитого болгарського поліцейського, дозволили припустити, що Ігнатова могла бути вбита на борту приватної яхти боса мафії, за захист якої вона платила. Документи свідчать про те, що тіло Ігнатової було розчленовано та скинуто в Іонічне море, хоча джерело, як стверджується, було в стані сильного алкогольного сп'яніння, коли зробило заяву, і ФБР все ще веде пошуки, припускаючи, що вона жива.

Коли її вперше включили до списку найвідоміших, ФБР заявило, що вона втекла з "величезною сумою грошей, достатньою, щоб купити багато друзів".

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Журналіст ВВС Джеймі Бартлетт, чий підкаст "Зникла криптокоролева" привернув увагу всього світу до її історії, вважає, що збільшення винагороди спрямоване на людей, які, можливо, все ще захищають її.

"Наразі ФБР переорієнтує свої зусилля на людей з оточення Ружі, намагаючись спокусити її близьких соратників вийти на зв'язок. 100 тисяч доларів не зможуть переконати молодшого члена злочинного синдикату чи особистого охоронця зателефонувати на гарячу лінію ФБР – це надто ризиковано. Але 5 мільйонів доларів цілком можуть. Ймовірно, за декілька тижнів ми дізнаємося, чи це спрацювало".

Хоча Ігнатова залишається на волі, інших учасників афери OneCoin відтоді було затримано. Співзасновник OneCoin Карл Себастьян Грінвуд та колишній голова юридичного відділу Ірина Ділкінська визнали себе винними за федеральними звинуваченнями в електронному шахрайстві та відмиванні грошей у зв'язку з шахрайством у грудні 2022 року.

Нагадаємо, у Путіна прокоментували міжнародний розшук Шойгу і Герасимова. Рішення Міжнародного кримінального суду обурило Москву.

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