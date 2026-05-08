За несплату аліментів можуть анулювати паспорт

Анулювання паспорта через борги за аліментами / © ТСН

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочинає найжорсткішу кампанію з анулювання паспортів американців, які мають заборгованість зі сплати аліментів. Нові заходи зачеплять тисячі людей, позбавляючи їх права на виїзд за кордон.

Про це пише Unilad.

Адміністрація Трампа оголосила про посилення контролю за сплатою аліментів у США. Відтепер американці, які мають значні борги за рішенням суду, ризикують втратити свої паспорти. Про нові заходи Державний департамент повідомив 7 травня.

У відомстві уточнили, що нова політика стосуватиметься батьків із «значними сумами судово призначених аліментів». Це може позбавити тисячі громадян США можливості виїжджати за кордон або використовувати паспорт як документ, що посвідчує особу.

«За президента Трампа Державний департамент використовує здоровий глузд та інструменти підтримки американських сімей і забезпечення дотримання законів США», — наголосив речник Держдепу.

Федеральне законодавство, ухвалене ще 1996 року, передбачає, що громадяни США повинні виконувати аліментні зобов’язання для отримання паспорта. Якщо борг перевищує 2500 дол., Держдепартамент може анулювати документ.

Раніше цей механізм застосовували нечасто — здебільшого у випадках, коли боржники зверталися для подовження дії паспорта. Однак станом на 8 травня адміністрація Трампа почала наймасштабніше застосування цієї норми за весь час її існування.

«Державний департамент координує роботу з Міністерством охорони здоров’я та соціальних служб у безпрецедентних масштабах для анулювання паспортів американців, які накопичили значні борги зі сплати аліментів. Ці дії спрямовані на захист добробуту американських дітей шляхом реальних наслідків для боржників відповідно до чинного федерального законодавства», — також зазначили у Держдепі.

Американська влада закликала боржників якнайшвидше погасити заборгованість, щоб уникнути «анулювання паспорта».

«Право на отримання нового паспорта буде відновлено лише після того, як заборгованість зі сплати аліментів буде погашена перед відповідним державним агентством із контролю за виплатою аліментів, а особа більше не вважатиметься боржником згідно з даними Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб», — зазначається у заяві.

Американці, які перебуватимуть за кордоном на момент анулювання паспорта, повинні будуть звернутися до посольства США для отримання тимчасових документів, необхідних для повернення додому.

«Щойно ці батьки врегулюють свої борги, вони знову зможуть користуватися привілеєм американського паспорта. Ми вживаємо цих заходів саме для того, щоб спонукати цих батьків чинити правильно щодо своїх дітей і дотримуватися законів США», — заявила помічниця держсекретаря з консульських питань Мора Намдар.

У Держдепартаменті також повідомили, що від моменту набуття чинності закону штатам вдалося стягнути 657 млн дол. заборгованості, назвавши цей механізм «потужним інструментом».

До слова, в Україні батьки трьох і більше дітей втрачають право на відстрочку від мобілізації, якщо мають заборгованість зі сплати аліментів, що перевищує суму платежів за три місяці. За даними Мін’юсту, наявність такого запису в Єдиному реєстрі боржників дозволяє призов на загальних підставах до повного погашення боргу.

Також зауважимо, що відповідно до Сімейного кодексу України, відсутність роботи чи доходів не звільняє батьків від обов’язку утримувати дитину до повноліття. Якщо аліменти не сплачуються добровільно, їх стягують примусово через суд. У безробітних накопичуватиметься заборгованість: її розраховують на основі середньої зарплати в регіоні або стягують із допомоги по безробіттю, якщо особа стоїть на обліку в центрі зайнятості. За несплату передбачено арешт рахунків і майна, штрафи від 20% до 50% від суми боргу, а також адміністративну відповідальність.

