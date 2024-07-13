За один день - дві жертви: Бутусов пояснив таємничі смерті в Міноборони РФ

Один із померлих - бізнесмен, інший - очільник управління держекспертизи Міноборони РФ.
В один день, 8 липня, померли одразу двоє наближених до ексзаступника міністра оборони РФ Тимура Іванова: 52-річний бізнесмен Ігор Котельников і 61-річний очільник управління держекспертизи Міноборони генерал-полковник Магомед Хандаєв. На думку думку військового оглядача Юрія Бутусова, вони були свідками корупції в керівництві Міноборони РФ, тому їх усунули.
Про це військовий оглядач написав на сторінці у телеграм-каналі.
"Котельников помер у московському СІЗО №4 від "проблем із серцем" і був підозрюваним у справі про хабарі Іванова. За версією слідства, бізнесмен був посередником, який за "відкати" гарантував вигідні контракти підприємцям, які співпрацювали з Міноборони.
А генерал-полковник Хандаєв, який раніше обіймав посаду гендиректора Головного управління спеціального будівництва і перебував у прямому підпорядкуванні у колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова, був допитаний слідством як свідок у справі і в СІЗО не перебував. Його причини смерті не називають", - йдеться у його дописі.
Нагадаємо, у російському СІЗО помер ще один топменеджер за загадкових обставин.
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