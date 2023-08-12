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За падінням російського винищувача Су-30 спостерігали глядачі: опубліковано відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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За падінням російського винищувача Су-30 спостерігали глядачі: опубліковано відео

Падіння російського винищувача Су-30 в Калінінградській області потрапило на відео / Фото: скриншот з відео

Очевидно, пілот бойового літака, хизуючись перед публікою, намагався виконати фігуру вищого пілотажу.

У суботу, 12 серпня, коли в Росії святкують День Військово-повітряних сил, у Калінінградській області упав, намагаючись виконати фігуру вищого пілотажу, винищувач Су-30. Падіння літака потрапило на відео.

Кадри падіння бойового літака, який, очевидно, здійснював розважальний показовий політ, опублікували російські Telegram-канали.

Як видно на опублікованих кадрах, за польотом спостерігають глядачі, які зібралися на галявині біля будівель.

Дехто з них тримає в руках російські державні прапори. Над однією з будівель також можна зауважити дивний синьо-жовтий прапор.

У Міноборони РФ повідомили, що причиною аварії літака традиційно стала нібито технічна несправність. Однак, судячи з руху літака, пілот намагався виконати фігуру вищого пілотажу, хизуючись перед глядачами. 

За падінням російського винищувача Су-30 спостерігали глядачі

За падінням російського винищувача Су-30 спостерігали глядачі

Нагадаємо, внаслідок падіння літака в Калінінградській області його екіпаж загинув.

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Дата публікації
Перегляди
2142
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