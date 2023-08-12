За падінням російського винищувача Су-30 спостерігали глядачі: опубліковано відео

Очевидно, пілот бойового літака, хизуючись перед публікою, намагався виконати фігуру вищого пілотажу.
У суботу, 12 серпня, коли в Росії святкують День Військово-повітряних сил, у Калінінградській області упав, намагаючись виконати фігуру вищого пілотажу, винищувач Су-30. Падіння літака потрапило на відео.
Кадри падіння бойового літака, який, очевидно, здійснював розважальний показовий політ, опублікували російські Telegram-канали.
Як видно на опублікованих кадрах, за польотом спостерігають глядачі, які зібралися на галявині біля будівель.
Дехто з них тримає в руках російські державні прапори. Над однією з будівель також можна зауважити дивний синьо-жовтий прапор.
У Міноборони РФ повідомили, що причиною аварії літака традиційно стала нібито технічна несправність. Однак, судячи з руху літака, пілот намагався виконати фігуру вищого пілотажу, хизуючись перед глядачами.
Нагадаємо, внаслідок падіння літака в Калінінградській області його екіпаж загинув.
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