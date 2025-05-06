За перевезення цих ліків українцям можуть дати 25 років в'язниці: про що йдеться

Єгипет. / © Associated Press

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Посольство України в Єгипті застерігає громадян від перевезення певних медичних препаратів під час перетину кордону. За спробу ввезення чи вивезення заборонених ліків, особливо тих, що містять наркотичні або психотропні речовини, мандрівникам загрожує арешт і кримінальна відповідальність.

Про це попереджає Посольство України в Єгипті.

Дипломати повідомляють, що у єгипетських аеропортах фіксуються часті випадки затримань, зокрема й українців, через наявність у їхньому багажі препаратів, які вважаються забороненими або підозрілими.

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Українцям рекомендують утриматися від:

перевезення ліків не для особистого користування;

вивезення медпрепаратів, дозволених лише для використання в Єгипті;

медикаментів із наркотичними чи психотропними компонентами (наприклад, “1, 2, 3”, Decancit SR тощо), окрім випадків, коли є рецепт з єгипетської клініки та не більше 20 пігулок на особу;

речовин невідомого походження, препаратів без заводської упаковки або пересипаних у сторонню тару.

Окремо посольство закликало не погоджуватись перевозити пакети чи посилки від незнайомців — навіть за грошову винагороду.

У разі порушення, за єгипетським законодавством, підозрюваного можуть затримати на кілька тижнів для розслідування. Якщо справа кваліфікується як кримінальне правопорушення, людині може загрожувати до 25 років ув’язнення — залежно від обставин.

Раніше повідомлялось, що в період травневих свят багато українців вибирають провести час з друзями на природі або біля будинку. Одним із варіантів відпочинку для деяких водіїв є розпивання алкоголю в припаркованому автомобілі. Однак експерти попереджають, що це може мати серйозні правові наслідки.