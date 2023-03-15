За підпалений військкомат під Москвою росіянина засудили до 13 років ув’язнення

Житель Підмосков’я перші три роки відбуватиме термін у тюрмі, решту 10 років — у колонії суворого режиму.

Жителя Московської області 22-річного Кирила Бутиліна засуджено до 13 років ув'язнення за підпал військкомату в місті Луховиці в лютому 2022 року — у перші дні після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Як повідомляють російські Telegram-канали, засудженого перші три роки утримуватимуть в тюрмі, решту терміну він проведе у колонії суворого режиму.

За версією звинувачення, вночі 28 лютого минулого року Бутилін намалював на вході до військкомату український прапор, після чого облив будівлю гасом та кинув дві пляшки із запальною сумішшю, спричинивши пожежу.

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Це перший відомий випадок підпалу військкомату у Росії після початку повномасштабної війни. Потім повідомлялося про кілька десятків таких випадків у різних регіонах РФ.

Після цього вчинку молодий чоловік поїхав до Білорусі та намагався перетнути кордон Литви, але там його затримали.

Вирок Бутиліну ухвалив Другий Західний окружний військовий суд, визнавши його винним у вандалізмі, публічних закликах до здійснення терористичної діяльності та теракті.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року в Ленінградській області РФ сталася пожежа у військкоматі.

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