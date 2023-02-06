За пів години Туреччина пережила три потужні землетруси (мапа)

У Туреччині станом на 13:15 стався ще один дуже сильний поштовх.

Як повідомляє видання Yeni Safak, землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини, а його інтенсивність була понад 7 балів за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, епіцентр землетрусу магнітудою 7,8 бала за шкалою Ріхтера зафіксували за 37 км від турецького міста Газіантеп із майже мільйонним населенням. Кількість жертв землетрусу стрімко зростає. Вже відомо про загибель майже тисячі людей. Поранених понад дві тисячі. Зруйновано понад 1 700 будинків.

Це один із найсильніших землетрусів у Туреччині за останні 100 років. Через те, що він стався вночі, багато людей спали у своїх ліжках і просто не встигли залишити свої будинки.

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