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За порадою шамана чоловік убив сімох дітей, народжених від власної доньки

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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За порадою шамана чоловік убив сімох дітей, народжених від власної доньки

В Індонезії чоловік убивав немовлят, народжених від доньки, за порадою місцевого шамана / Фото: pixabay.com

Серійного убивцю немовлят затримали, коли у ставку виявили скелети убитих ним дітей.

На острові Ява, Індонезія, 57-річний чоловік зізнався, що займався сексом зі своєю біологічною дочкою, а народжених немовлят убивав. Він стверджував, що місцевий шаман наказав йому робити, якщо він хоче стати багатим.

Про це повідомляє видання Daily Star.

Страшні злочини виявилися після того, як люди, які чистили водойму, виявили п'ять скелетів немовлят.

Затриманий чоловік розповів поліції, що познайомився з шаманом у 2011 році, коли працював на будівництві. Він порадив йому займатися сексом з його на той час неповнолітньою донькою (зараз їй 25 років) сім разів, щоб його бажання збулися.

Донька народила сімох дітей, кожного з немовлят потім задушили до смерті, перш ніж їхній батько вкинув їх до ставка.

Начальник місцевої поліції Агус Супріаді Сісванто сказав, що мати боялася зізнатися в злочинах, оскільки підозрюваний погрожував її вбити, якщо вона заговорить.

Останки двох немовлят досі вважаються зниклими безвісти, поліція продовжує обшукувати водойму.

Місцева преса повідомляє, що чоловік, який скоїв ці злочини, так і не розбагатів.

Нагадаємо, раніше на півдні Індії біля будинку місцевої мешканки поліція ексгумувала труп 6-місячної дівчинки. Жінка викрала немовля у свого племінника і втопила його за порадою знахаря.

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Дата публікації
Перегляди
822
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