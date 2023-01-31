За "поширення пороку": в Ірані до 10 років в’язниці засудили молоду пару (відео)

В Ірані 21-річних дівчину Астіяж Хагігі та її нареченого Аміра Ахмаді звинуватили в "поширенні пороку", "змові з метою підриву національної безпеки" та участі в пропаганді проти режиму. За це їх засудили до 10 років та 6 місяців в’язниці.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Дівчина на відео танцювала без хіджаба, що наразі є темою для протестів в Ірані. Ймовірно, саме це дало судді привід звинуватити молодят за статтею про "підрив" нацбезпеки.

Iran: A 21-y-o couple have been sentenced to 10 years in jail each for dancing at the foot of Tehran's Azadi (Freedom) Tower, sources close to them tell @nimnia11. Regime is handing out heavy sentences to anyone defying its strict rules. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1 — Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) January 30, 2023

Джерело зазначає, що вердикт був винесений сумно відомим суддею Аболкасемом Салаваті. Він і раніше накладав суворі покарання на осіб, яких вважав загрозою для Ісламської Республіки.

Хлопцю та дівчині також заборонено два роки користуватись інтернетом та залишати країну.

Раніше в Ірані стратили учасників протестів після смерті 22-річної Махси Аміні після її затримання так званою "поліцією моралі". Хлопців повісили.

Нагадаємо, в Ірані відбулися масштабні протести. Аби придушити їх уряд країни кинула на протестантів елітне іранське воєнно-політичне формування.

Читайте також: