"За потреби може провести подібну операцію": Байден залишає за собою право удару по терористах в інших країнах

Президент США Джо Байден залишає за собою право удару по терористах в різних країнах і при потребі може провести подібну операцію проти будь-якого терористичного угруповання.

У Білому Домі наголосили, що ліквідація ватажка Аль-Каїди показала можливості та серйозність намірів США боротися з тероризмом у світі.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Укрінформу".

"Якщо ми знову помітимо загрозу Америці з їхнього боку (Аль-Каїди – ред.) або будь-якого терористичного угруповання, президент залишає за собою право вжити подібних заходів знову", - зазначив Кірбі.

Він також зауважив, що в Афганістані та загалом у цьому регіоні залишаються представники ядра Аль-Каїди й інших терористичних угруповань. Він наголосив, що тероризм становить загрозу не лише для американців, але й для інших країн.