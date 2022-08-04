"За потреби може провести подібну операцію": Байден залишає за собою право удару по терористах в інших країнах

Президент США Джо Байден залишає за собою право удару по терористах в різних країнах і при потребі може провести подібну операцію проти будь-якого терористичного угруповання.
У Білому Домі наголосили, що ліквідація ватажка Аль-Каїди показала можливості та серйозність намірів США боротися з тероризмом у світі.
Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Укрінформу".
"Якщо ми знову помітимо загрозу Америці з їхнього боку (Аль-Каїди – ред.) або будь-якого терористичного угруповання, президент залишає за собою право вжити подібних заходів знову", - зазначив Кірбі.
Він також зауважив, що в Афганістані та загалом у цьому регіоні залишаються представники ядра Аль-Каїди й інших терористичних угруповань. Він наголосив, що тероризм становить загрозу не лише для американців, але й для інших країн.
Нагадаємо, США провели "точну контртерористичну операцію" в Афганістані проти Завахірі, який переховувався у конспіративній квартирі в Кабулі. Про проведення успішної антитерористичної операції у Білому домі повідомили у ніч проти 2 серпня. На місце, де перебував терорист, була скинута вибухівка з безпілотника.
Читайте також: