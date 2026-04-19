Українцям, які проживають в Ірландії, запропонують «щедрий» пакет допомоги для повернення додому, оскільки уряд планує скасувати всі контракти на розміщення біженців протягом року.

Про це повідомляє видання The Times.

За словами державного міністра з питань міграції Колма Брофі, чиновники планують поступово згортати державну програму розміщення українців. Йдеться про скорочення контрактів на проживання для біженців, зокрема приблизно для 16 тисяч осіб, які нині перебувають у державному житлі.

«Їм доведеться піти, бо ми розриваємо контракти. І терміни тут є критично важливими. У нас є чіткий напрямок. Я хочу, щоб ці терміни були визначені протягом наступних 12 місяців. Ми повинні остаточно сформувати це як рішення уряду», — сказав він.

Повідомляється, що українські біженці можуть подати заявку на отримання до 2500 євро на одну особу або до 10 000 євро на сім’ю для повернення до країни походження.

На запитання про масштаб такої фінансової пропозиції Брофі відповів, що вона буде такою ж щедрою, як і підтримка, запропонована українцям, коли вони вперше прибули до Ірландії.

«Має сенс щедро реагувати на те, щоб дати людям можливість повернутися, пропорційно тій щедрості, яку ми виявили, надаючи їм можливість приїхати до нас спочатку», — сказав він.

Від лютого 2022 року понад 125 000 людей, які втекли від війни в Україні, отримали тимчасовий захист в Ірландії. Від липня 2022 року до березня цього року майже 28 000 осіб, які приймали українців, отримали понад 438 мільйонів євро в рамках виплати за визнання житла для розміщення 64 000 українських біженців у будинках по всій країні.

Спочатку виплачувана сума становила 400 євро на місяць, потім її було подвоєно до 800 євро. Наразі вона становить 600 євро на місяць, і уряд хоче знову знизити її до 400 євро.

«Оскільки це фінансується за гроші платників податків, я хочу бачити ефективність вкладених коштів. Я вважаю, що якщо громада чи окрема особа можуть себе забезпечити, то я не розумію, чому ми, як платники податків, повинні платити мільйони, мільйони і мільйони. В інших європейських країнах цього не роблять», — заявив ірландський міністр.

Нагадаємо, у Чехії планують уточнити умови перебування для українців із тимчасовим захистом. Йдеться не про масові обмеження, а про посилення контролю та чіткіші правила.