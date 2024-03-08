Цинічний "гуманізм" Путіна: президент РФ помилував злочинниць, чиї родичі вбивали українців

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким помилував понад півсотні жінок, що відбувають покарання за різні злочини. Поміж тих, хто отримав помилування – родички військових, що беруть участь у війні з Україною.

Про це повідомило видання "Медуза".

За даними журналістів, помилування отримали 52 жінки. Підставою для рішення президента стали:

наявність неповнолітніх дітей у злочинниць;

вагітних засуджених;

близькі родичі, які воюють чи воювали в Україні.

"У Кремлі додали, що під час ухвалення цього рішення президент керувався принципами гуманності", – йдеться в статті.

Ініціаторкою помилування засуджених жінок стала членкиня Ради з прав людини Єва Меркачева, яка на початку грудня 2023 року звернулася до Путіна з відповідним проханням. У зверненні до президента йшлося про помилування жінок з неповнолітніми дітьми, які скоїли ненасильницькі злочини. Але питання про помилування тих, чиї родичі вбивають українців, Меркачова тоді не підіймала.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Путін помилував "героя СВО" – людожера-сатаніста, який вбив і розчленував чотирьох підлітків.