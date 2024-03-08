Цинічний "гуманізм" Путіна: президент РФ помилував злочинниць, чиї родичі вбивали українців

У відборі засуджених жінок, що отримали помилування, Путін керувався "принципами гуманності".
Президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким помилував понад півсотні жінок, що відбувають покарання за різні злочини. Поміж тих, хто отримав помилування – родички військових, що беруть участь у війні з Україною.
Про це повідомило видання "Медуза".
За даними журналістів, помилування отримали 52 жінки. Підставою для рішення президента стали:
- наявність неповнолітніх дітей у злочинниць;
- вагітних засуджених;
- близькі родичі, які воюють чи воювали в Україні.
"У Кремлі додали, що під час ухвалення цього рішення президент керувався принципами гуманності", – йдеться в статті.
Ініціаторкою помилування засуджених жінок стала членкиня Ради з прав людини Єва Меркачева, яка на початку грудня 2023 року звернулася до Путіна з відповідним проханням. У зверненні до президента йшлося про помилування жінок з неповнолітніми дітьми, які скоїли ненасильницькі злочини. Але питання про помилування тих, чиї родичі вбивають українців, Меркачова тоді не підіймала.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Путін помилував "героя СВО" – людожера-сатаніста, який вбив і розчленував чотирьох підлітків.