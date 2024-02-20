"За принципом "хто винен – невістка": експосол назвав справжнє джерело проблем на польському кордоні

Ситуація на кордоні з Польщею може загостритися. І джерелом цих проблем є російська агресія проти України.

Про це розповів в ефірі "КИЇВ24" дипломат та надзвичайний і повноважний посол, посол України в Польщі (2014-2022 рр.) Андрій Дещиця.

"За принципом "хто винен – невістка"... За все, що сталося, винна у всьому Україна. І ніхто не дає собі завдання проаналізувати, чому так сталося. А насправді джерелом цих всіх проблем є російська агресія проти України. Джерелом проблем з підвищення вартості зерна на польському і євпропейських ринках є також те, що в Європу далі надходить російське зерно, зовсім не виключно, що може навіть і вкрадене в Україні і завезене вже з Росії. А зовсім не українське зерно, яке насправді іде лише транзитом через Польщу", - заявив Дещиця.

На його думку, якщо не довести цю інформацію до польських протестувальників, ситуація й надалі буде напруженою, ескалуватиметься і, якщо польський уряд не прийме відповідні рішення і не вдасться до відповідних дій щодо призупинки цих протестів, то може стати сам заручником цих дій.

Нагадаємо, станом на вечір 20 лютого на кордоні з Польщею, як і раніше блокуються 6 напрямків, а у черзі стоять понад 2,5 тис вантажівок.

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