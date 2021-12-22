За прогнозами ВООЗ, штам "Омікрон" уже за кілька тижнів домінуватиме в Європі

Ця мутована версія COVID-19 поширюється дуже швидкими темпами.
Штам "Омікрон" уже за кілька тижнів домінуватиме в Європі, прогнозують у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 22 грудня.
Цей вид коронавірусу нині переважає у Великій Британії, Данії та Португалії. Його вважають найбільш заразним. У ВООЗ кажуть - в Європі виявили на 40% більше нових випадків COVID-19, ніж минулого тижня. І застерігають, що система охорони здоров'я знову може опинитися на межі.
Аби зупинити поширення "Омікрону", Німеччина обмежить велелюдні зібрання на Новий рік, про посилення обмежень після Різдва нині розмірковують і у Британії. А от Ізраїль першим у світі запропонує громадянам четверту дозу вакцини від коронавірусу - її колотимуть людям, страшим за 60 років, і медичним працівникам - аби посилити захист найбільш вразливих категорій населення.
Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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