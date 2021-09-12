За рік 48-річна жінка схудла на майже 100 кг: як їй це вдалося (фото неймовірного перевтілення)

Жінка важила 254 кг.
У Британії 48-річна Кетлін Вутон, яка важила 254 кілограми, почала регулярно плавати і лише за рік схудла на майже 100 кг. Крім того, жінка позбулася болю в суглобах.
Про це пише Daily Mirror.
Британка окрім зайвої ваги мала супутні захворювання, зокрема, синдром гіпермобільності суглобів, остеоартрит і ліпедему. Жінці було складно самій пересуватися, їй також була потрібна допомога, щоб переодягнутися і зав'язати шнурки. Вона рідко виходила з дому і пропускала сімейні свята.
Утім, одного разу її сестра запропонувала приєднатися до групи із плавання. Спершу, як зізнається Кетлін, вона соромилася того, який вигляд її тіло має в купальнику. Вона розповідає, що плакала, коли вперше увійшла до води.
"Я плакала, тому що мені було соромно за те, який я мала вигляд і почувалася. Коли я увійшла в воду, в моїй голові неначе розвіявся щільний туман, і я відчула, що моє тіло знову рухається. Неймовірне відчуття" - розповіла вона.
Саме це і сприяло кардинальним змінам в її житті. Окрім регулярного плавання, жінка стежить за своїм харчуванням і за рік часу схудла на 15,5 стоунів, що відповідає майже 100 кілограмам. Також плавання допомагає британці справитися із болями у суглобах.
"Я просто хочу жити. Я хочу скинути вагу. Я не хочу худнути, щоб бути стрункою, справа не в тому, який я маю вигляд. Я вважаю, що кожне тіло прекрасно", - зазначила вона.
Тепер Кетлін планує поплавати в Ла-Манші, а також скупатися в крижаних водах Антарктиди.
"Вода утримує будь-якого, незалежно від вашого розміру і форми. Це неймовірно. Я хочу продовжувати мотивувати інших людей і допомагати іншим" - розповіла британка.
Також нині жінка активно публікує у Мережі свої світлини до та після неймовірного схуднення.
"Вигляд мого тіла, як і раніше сильно турбує мене, але це моє, і насправді нічия думка не має значення, крім моєї. На знімку в бікіні я розривалася від щастя і впевненості. Хоч спочатку я нервувала", - зазначила вона.
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