За роки до терактів ЦРУ знало про плани бен Ладена: Трамп відкрив секретні звіти

Теракт у США 11 вересня 2001 року / © Getty Images

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Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила понад 100 сторінок раніше засекречених розвідувальних матеріалів, які містять президентські звіти щодо Усами бен Ладена та діяльності «Аль-Каїди» у роки, що передували терористичним атакам 11 вересня 2001 року.

Про це пише The Independent.

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У Центральному розвідувальному управлінні США назвали публікацію найбільшим за останні 25 років розкриттям розвідувальних даних, пов’язаних із бен Ладеном та подіями напередодні атак.

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Загалом оприлюднено 71 президентський звіт. Серед них — документ 1998 року, підготовлений за адміністрації президента Білла Клінтона. У ньому йдеться про потенційну операцію під керівництвом бен Ладена із захоплення комерційного авіалайнера.

Також у матеріалах зазначається, що двом спільникам, імовірно, вдалося успішно пройти перевірки безпеки під час репетиції можливої операції.

Інші звіти містять згадки про «потенційні цілі в США», а також інформацію, отриману із джерел, надійність яких американські аналітики оцінювали неоднозначно. У деяких повідомленнях ішлося про підготовку бен Ладеном нападу безпосередньо на території Сполучених Штатів.

Опубліковані документи мають численні вилучення, зроблені для захисту джерел та імен інформаторів.

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Прагнення «принести війну в Америку»

Частина матеріалів демонструє, як американські аналітики поступово формували уявлення про структуру, можливості та наміри «Аль-Каїди».

У записці від 10 вересня 1998 року, зокрема, зазначалося, що пріоритетним варіантом для бен Ладена може бути удар по США на їхній власній території, зокрема у Вашингтоні. Також розглядалася можливість використання літака, начиненого вибухівкою, проти американського міста.

Ще один документ, датований 6 серпня 2001 року і адресований президенту Джорджу Бушу-молодшому, містив попередження, що бен Ладен «рішуче налаштований завдати удару» по Сполучених Штатах.

У цьому ж звіті згадувалася підозріла активність, яку ФБР пов’язувало з можливою підготовкою до викрадення літаків або інших атак. Зокрема, йшлося про спостереження за федеральними будівлями в Нью-Йорку.

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За кілька днів до терактів

В одному з документів від 28 серпня 2001 року, тобто менш ніж за два тижні до атак, аналітики характеризували операції мережі бен Ладена як «майстерні та гнучкі».

Водночас у звіті наголошувалося, що «Аль-Каїда» приділяла особливу увагу ретельному плануванню, суворому дотриманню заходів безпеки та здатності адаптуватися до обставин. Саме ці підходи, за оцінкою аналітиків, дозволяли терористичній мережі зберігати здатність становити загрозу для США навіть за посилених заходів безпеки.

При цьому розвідники визнавали, що їхні можливості залишалися обмеженими. Фрагментарність інформації про діяльність «Аль-Каїди» не завжди дозволяла скласти повну картину підготовки її операцій.

Аналітики побоювалися дезінформації

В одному зі звітів від 3 серпня 1999 року американські розвідники навіть припускали, що «Аль-Каїда» може навмисно поширювати дезінформацію.

Причиною таких підозр була велика кількість різних потенційних цілей, які фігурували у розвідувальних повідомленнях. Аналітики вважали, що різноманітність згаданих об’єктів та активність людей, пов’язаних із бен Ладеном, могли бути частиною спроби ввести американські спецслужби в оману.

Водночас у жовтні 2000 року аналітики дійшли висновку, що мережа бен Ладена має можливість організовувати кілька операцій практично без попередження.

Що заявили в ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що документи було розсекречено в рамках політики «виняткової прозорості».

За його словами, публікація має також вшанувати пам’ять людей, які загинули під час терактів 11 вересня.

Реткліфф наголосив, що після трагедії покоління співробітників ЦРУ присвятили свою кар’єру боротьбі з тероризмом, а чимало американських розвідників загинули під час глобальної війни з тероризмом.

Однак, за оцінкою The Independent, оприлюднені матеріали, попри їхній значний обсяг, навряд чи містять сенсаційні нові одкровення безпосередньо про теракти 11 вересня.

Водночас вони дають більш повне уявлення про те, яку саме інформацію американські розвідники передавали президентам Біллу Клінтону та Джорджу Бушу-молодшому протягом років, що передували атакам.

Що передувало трагедії 11 вересня

Документи охоплюють період від лютого 1998 року до 12 вересня 2001 року. Їхній зміст значною мірою узгоджується з висновками Національної комісії з терористичних атак проти США, викладеними у її звіті 2004 року.

Таким чином, нове розсекречення не стільки змінює відому картину подій, скільки дозволяє детальніше побачити, як американська розвідка впродовж кількох років фіксувала зростання загрози з боку «Аль-Каїди» та попереджала керівництво країни про можливість масштабної атаки на території США.

11 вересня 2001 року бойовики «Аль-Каїди» захопили чотири пасажирські літаки. Два з них терористи спрямували у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій — у будівлю Пентагону, а четвертий, рейс United Airlines 93, упав у Пенсильванії після того, як пасажири спробували чинити опір викрадачам. Унаслідок атак загинули майже 3000 людей.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Сполучені Штати попередили європейських союзників про необхідність бути готовими в найближчі місяці до різного розвитку подій, пов’язаних із ризиками, що походять від Росії. Таке попередження надійшло від очільника ЦРУ.

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