За Росією та Китаєм стежитимуть з космосу: хто візьме їх "на мушку"

Прапори Росії та Китаю / © Associated Press

Німеччина та Австралія об’єднують зусилля для протидії наступальним можливостям Росії та Китаю на орбіті. Країни створять глобальну мережу сенсорів для захисту супутників від глушіння та знищення.

Про це йшлося на спільній пресконференції міністра оборони Німеччини Бориста Пісторіуса та віцепрем’єр-міністра Австралії Річарда Марлза, повідомили на сайті австралійського уряду.

Австралія та Німеччина домовилися про намір розвивати співпрацю у космічній сфері, яка має значно посилити можливості моніторингу активності інших держав у космосі.

«Сьогодні ми оголошуємо про намір укласти угоду про статус сил (SOFA), що спростить взаємне розміщення військ. Також підписано лист про наміри щодо співпраці у космічній сфері — це дедалі важливіший напрям оборони», — заявив Марлз.

Під час спільної пресконференції сторони наголосили на зростальних ризиках, пов’язаних із розширенням наступальних можливостей Китаю та Росії в космосі — зокрема йдеться про засоби глушіння, осліплення або навіть знищення супутників.

У відповідь країни заявили про намір сформувати незалежну глобальну мережу сенсорів і датчиків — своєрідну систему раннього попередження (early warning system), покликану захищати власну космічну інфраструктуру.

«Ми вже співпрацюємо у космічній сфері. Обидві країни мають зміцнювати військові можливості не лише на землі, морі та в повітрі, а й у космосі. Німеччина планує інвестувати понад 35 млрд євро у космічні системи. Ми хочемо створити глобальну мережу сенсорів — фактично систему раннього попередження у космосі», — заявив Пісторіус.

Він також підкреслив, що саме Китай і Росія є ключовими «сусідами» у космічному просторі, що лише посилює необхідність створення автономної системи спостереження.

Загроза війни в космосі — що відомо

Нагадаємо, видання видання Axios писало, що провідні держави активно готують плацдарм для воєн у космосі, що стає реальністю через масові запуски супутників, небезпечні маневри Китаю та розробку Росією космічної ядерної зброї. Пентагон відроджує концепцію «Зоряних війн», а досвід операцій (зокрема у Венесуелі) доводить, що контроль над орбітою є ключовим для сучасної розвідки та зв’язку. Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює мілітаризацію через створення Космічних сил, проєкт «Золотий купол» та залучення приватних компаній на кшталт SpaceX.

Експерти попереджають: знищення супутників під час конфлікту паралізує GPS, банківські транзакції та зв’язок, що спричинить глобальну гуманітарну катастрофу для цивільного населення.

У лютому європейські посадовці та розвідка попередили про загрозу «космічного паралічу» через агресивні дії російських апаратів серії «Луч». Як повідомляло Financial Times, супутники «Луч-1» та «Луч-2» роками переслідують стратегічні об’єкти над Європою, здійснюючи небезпечні зближення з десятками апаратів. Головна небезпека полягає у перехопленні незашифрованих командних каналів зв’язку. Експерти побоюються, що Росія навчилася імітувати сигнали наземних станцій, що дозволяє їй дистанційно змінювати орбіти чужих супутників, спричиняти їхнє зіткнення або падіння. Окрім прямого втручання, РФ веде радіоелектронну розвідку (SIGINT), виявляючи розташування наземних терміналів та логіку використання мереж НАТО.