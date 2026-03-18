За розграбування Криму судитимуть в Україні: Польща дозволила екстрадувати російського археолога

Російський археолог Олександр Бутягін / © Офіс Генерального прокурора

Польща стала на бік Києва у гучній справі про розграбування української культурної спадщини. У середу, 18 березня, Окружний суд Варшави визнав юридично допустимою екстрадицію до України 54-річного російського археолога Олександра Бутягіна.

Про це повідомляє Onet.

Знищення спадщини та позиція захисту

Олександр Бутягін — уродженець Санкт-Петербурга та завідувач сектору античної археології Північного Причорномор’я у державному музеї «Ермітаж». Починаючи від 1999 року, він незмінно керував експедиціями, які досліджували стародавнє місто Мірмекій поблизу Керчі.

Україна домагається видачі Бутягіна за ч. 4 ст. 298 КК України (Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єкта культурної спадщини, вчинене з метою пошуку рухомих предметів).

Однак, як зазначає Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина», захист намагався оскаржити ці звинувачення. В матеріалах справи та експертних висновках нібито немає доказів руйнування пам’ятки, а вказана сума збитків є лише «грошовою оцінкою» гіпотетичної вартості археологічних робіт.

Адвокати стверджують, що сам факт проведення розкопок без дозволу України, згідно з українським законодавством, не передбачає позбавлення волі і не є злочином, за який передбачена екстрадиція. Крім того, вони наголошували на закінченні терміну давності, оскільки передбачуване руйнування пам’ятки датується 2014-2019 роками.

Рішення суду та істерика в Росії

Рішення суду першої інстанції у Варшаві ще не означає негайного передавання росіянина до рук українського правосуддя. Адвокат затриманого Адам Доманський вже заявив, що захист оскаржуватиме цей вердикт.

Головний аргумент адвокатів полягає в тому, що в Україні, яка перебуває у стані війни, життю Бутягіна нібито загрожуватиме небезпека. Окремим блоком захист висував аргументи щодо невідповідності майбутнього процесу європейським стандартам справедливого суду.

Якщо апеляційний суд також підтримає екстрадицію, остаточне рішення ухвалюватиме міністр юстиції Польщі.

Тим часом у Росії перспектива видачі їхнього науковця Україні викликала справжню істерику. Як з’ясувало польське медіа TVP World, так звані російські Z-канали почали відкрито закликати владу РФ заарештовувати випадкових поляків, щоб створити «обмінний фонд» і виторгувати археолога.

Офіційна Москва також не лишилася осторонь: МЗС РФ викликало посла Польщі Кшиштофа Краєвського для вручення ноти протесту, а очільник «Росспівробітництва» Євген Примаков публічно назвав «потворами» тих, хто ухвалив рішення про екстрадицію.

Затримання під час турне: з чого все почалося

Російського археолога затримали у Польщі за запитом України ще у грудні 2025 року. Тоді українська прокуратура вже оголосила йому заочну підозру у справі про знищення об’єкту культурної спадщини «Давнього міста Мірмекія».

Затримання стало повною несподіванкою для росіянина. Відомий археолог перебував у Польщі проїздом дорогою з Нідерландів, де проводив лекції, на Балкани. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки у цивільному одязі заарештували його просто в готелі у Варшаві, після чого суд відправив Бутягіна під арешт на 40 днів.

Ця подія викликала бурхливу реакцію в Кремлі. Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав арешт «правовим свавіллям», додавши, що у Варшаві нібито панує «оскаженілість» стосовно Росії, і пообіцяв боротися за археолога дипломатичними каналами.

Нагадаємо, влітку 2025 року ще одному російському археологу, завідувачу відділу археології античного світу державного музею образотворчих мистецтв в Москві Володимиру Толстикову заочно оголошено про підозру у проведенні незаконних розкопок на території архітектурно-археологічного комплексу «Стародавнє місто Пантікапей» у місті Керч. Це призвело до часткового руйнування об’єкта культурної спадщини України.