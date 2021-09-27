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За розповсюдження COVID-19 житель В'єтнаму проведе за гратами 2,5 року

За розповсюдження COVID-19 житель В'єтнаму проведе за гратами 2,5 року

Фото: vnexpress.net

Фан Ван встиг заразити чотирьох осіб.

Жителя В'єтнаму Фан Ван Хоа засудили до 30 місяців в'язниці за поширення коронавірусу. Чоловік знехтував режимом самоізоляції, вільно пересувався містом і навіть відвідав поминки.

Про це 26 вересня повідомило видання VnExpress.

Так, 6 липня 39-річний чоловік приїхав до рідного міста Фанранг-Тхапчам з Хошиміну, порушивши коронавірусні обмеження в регіоні. Він не повідомив про прибуття до відповідних органів, щоб виконувати режим самоізоляції.

Хоа вільно пересувався по місту і навіть відвідав поминки.

За вісім днів чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на жар і біль у горлі. Під час обстеження у в'єтнамця виявили коронавірус і він був госпіталізований.

Пізніше з'ясувалося, що Фан Ван встиг заразити ще чотирьох осіб.

Народний суд міста Фанранг-Тхапчам визнав Хоа винним у розповсюдженні небезпечних інфекційних захворювань і засудив до 30 місяців тюремного ув'язнення.

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