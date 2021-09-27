За розповсюдження COVID-19 житель В'єтнаму проведе за гратами 2,5 року

За розповсюдження COVID-19 житель В'єтнаму проведе за гратами 2,5 року

Фан Ван встиг заразити чотирьох осіб.

Жителя В'єтнаму Фан Ван Хоа засудили до 30 місяців в'язниці за поширення коронавірусу. Чоловік знехтував режимом самоізоляції, вільно пересувався містом і навіть відвідав поминки.

Про це 26 вересня повідомило видання VnExpress.

Так, 6 липня 39-річний чоловік приїхав до рідного міста Фанранг-Тхапчам з Хошиміну, порушивши коронавірусні обмеження в регіоні. Він не повідомив про прибуття до відповідних органів, щоб виконувати режим самоізоляції.

Хоа вільно пересувався по місту і навіть відвідав поминки.

За вісім днів чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на жар і біль у горлі. Під час обстеження у в'єтнамця виявили коронавірус і він був госпіталізований.

Пізніше з'ясувалося, що Фан Ван встиг заразити ще чотирьох осіб.

Народний суд міста Фанранг-Тхапчам визнав Хоа винним у розповсюдженні небезпечних інфекційних захворювань і засудив до 30 місяців тюремного ув'язнення.

Нагадаємо:

В Іспанії чоловік заразив COVID-19 понад 20 людей : знімав маску і кашляв. Троє із заражених були дітьми у віці до 1 року.

: знімав маску і кашляв. Троє із заражених були дітьми у віці до 1 року. Тим часом у Росії зафіксовано рекордний випадок поширення однією особою коронавірусної інфекції. Один росіянин заразив коронавірусом півтори тисячі своїх співгромадян.

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