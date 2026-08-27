Риболовля / фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

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Українська біженка Людмила Русіна, яка наразі мешкає в Німеччині, поділилася своїми враженнями від місцевих законів та звичаїв, які виявилися несподіванкою для багатьох українців. За її словами, у цій країні свобода та демократія тісно переплітаються із суворими правилами, обмеженнями й чималими штрафами.

Про це вона розповіла у своєму відео на платформі TikTok.

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Українка здивована тим, що навіть звичайний похід по гриби у Німеччині вимагає знання чітких норм і обмежень.

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«Якщо Німеччина вільна країна, тоді чому тут не можна просто назбирати грибів у лісі? Знайшов гриб — не радій: маєш знати, який дозволений, скільки дозволено та чи можна взагалі його тут забирати», — розповідає Людмила.

Ще однією несподіванкою для українки стала заборона на дикий кемпінг та ночівлю на природі без відповідних документів.

«Чому в Німеччині можна бути безхатьком, бо демократія, а просто поставити в лісі намет і переночувати одну ніч не можна? Для цього потрібен дозвіл або спеціально відведене місце. А за порушення може бути штраф — аж до двох з половиною тисяч євро», — зазначає біженка.

Схожі парадокси спостерігаються і в інших сферах життя. Наприклад, звичайна риболовля вимагає певної підготовки, про яку більшість чужоземців можуть навіть не здогадуватися.

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«Німеччина — вільна країна, і просити гроші на вулиці тут не є злочином. Та й жебрацтво дозволено, а от просто взяти вудку і піти порибалити до найближчого ставка — вже зовсім інша історія. Треба курси, іспит, рибальське посвідчення та дозвіл на конкретну водойму, а за незаконну риболовлю може навіть в’язниця загрожувати», — поділилася жінка.

Здивували українку й суворі обмеження щодо користування дачними ділянками, де заборонено жити повноцінно.

«Тут (у Німеччині — Ред.) можна мати дачну ділянку і навіть з будиночком, але невеличким, і ночувати там часто заборонено. Та ще й воду на зиму відключать, і туалет на таких дачах теж — часто розкіш. Вільна демократична країна, в якій ти можеш робити все — головне, щоб це було дозволено», — підсумувала Людмила Русіна.

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За результатами міжнародного опитування серед мігрантів, Німеччина посіла лише 50 місце з 53 країн за якістю життя, працевлаштуванням, адаптацією, пошуком житла, рівнем бюрократії та медициною. Українська біженка Людмила Русіна зазначила, що такий низький рейтинг свідчить про серйозні труднощі для переселенців у цій країні.

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Також біженка виявила, що у Німеччині місцеві жителі часто викидають старі меблі та речі просто з вікон і балконів багатоповерхівок. Як зазначила Людмила, така практика спершу здалася їй дивацтвом, проте згодом вона виявилася звичною та цілком законною, особливо під час ремонтів чи вивезення великогабаритного сміття.

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