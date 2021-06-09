За санкції проти Лукашенка: білоруські активісти у Польщі перекрили дорогу біля пункту Берестовица-Бобровники

Активісти кажуть, хочуть привернути увагу до посилення репресій в середині Білорусі.

Білоруські активісти, які живуть у Польщі, перекрили дорогу в районі пропускного прикордонного пункту Берестовица-Бобровники.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що протестувальники з біло-червоно-білими прапорами і транспарантами закликають країни ЄС запровадити максимально жорсткі санкції проти режиму Лукашенка.

Минулого тижня набули чинності європейські санкції проти білоруських авіакомпаній – їхнім літакам заборонено літати над країнами ЄС та приземлятись в їхніх аеропортах. У Брюсселі також анонсували розширений пакет секторальних санкцій проти білоруських підприємств. Тим часом Лукашенко напередодні підписав новий диктаторський закон, яким суттєво посилив покарання за участь у протестах приміром, за участь у несанкціонованому зібранні загрожує ув’язнення до 3 років.

Новини світу: білоруські активісти у Польщі перекрили дорогу біля пункту Берестовица-Бобровники

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