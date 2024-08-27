За що затримали Дурова: нові подробиці і гучна заява Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон вперше прокоментував гучну справу та розповів, чому ж затримали Дурова. Французькі правоохоронці кажуть, що за ним чимало гріхів. Тим часом у РНБО України зробили гучну заяву та розповіли, чи можуть заблокувати Telegram в Україні.

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Епопея з Telegram

Ця тема вже здається вічною. В Україні вже впродовж року активно обговорюють питання безпеки месенджера Telegram, а також можливе обмеження його використання чи навіть повне блокування. Однією з причин таких дискусій стали слова голови ГУР Кирила Буданова про те, що Telegram є проблемою для національної безпеки. Утім, давайте спершу розберемось, що ж таке телеграм, хто і коли його заснував, і чому ж до месенджера виникла недовіра.

Telegram – це месенджер, щомісячна аудиторія якого на початок 2024-го досягла 900 млн осіб. Платформа дозволяє швидкий обмін текстовими повідомленнями, пересилання аудіо- й відеоконтенту, надає можливість створювати канали та групові чати. Популярність ТГ в Україні зросла після 24 лютого. Українці читали новини саме тут, а військово-політичне керівництво країни почало комунікувати із суспільством через власні телеграм-канали.

Офіційно Telegram був запущений влітку 2013. Власник месенджера – Павло Дуров. За його словами, на створення такої системи його "надихнув" візит співробітників ФСБ. У ту мить, коли російські спецназівці стояли біля його дверей, Павло усвідомив, що не має захищеного каналу зв’язку з братом. За основу Telegram брати взяли технологію зашифрованої переписки, яку розробив Микола Дуров. Позиціюватися Telegram мав, як "незалежний майданчик для комунікації, вільної від цензури". Цікаве питання, що забули ефесбешники в Дурова? Справа стосувалася популярного сервісу "ВКонтакте" – ще одного проєкту Павла, який в Україні заблокували 2017 року. За його словами, російські спецслужби вимагали доступу до даних користувачів, у якому їм було відмовлено. Щоправда, деякі джерела свідчать, що співробітництво таки відбулося та продовжується зараз, попри заперечення представників компанії. У 2013 році Дуров продав "ВКонтакте" і почав активно працювати над розвитком Telegram.

Дуров відхрещується від Росії

Власник Telegram наголошує на своїй політичній нейтральності, не любить, коли його називають росіянином, але при цьому ніколи публічно не називав рф агресоркою і державою-терористкою. Павло Дуров виїхав з Росії у 2014-му. Він нібито переніс офіс до ОАЕ та отримав, крім російського, ще три громадянства: Сент-Кітс і Невіс, Франції та ОАЕ.

Затримання Дурова

Останніми роками Павло Дуров мешкав саме у ОАЕ. Утім, нещодавно прилетів до Парижа, де на нього чекали правоохоронці. 24 серпня засновника та генерального директора сервісу обміну повідомленнями Telegram було затримано у французькому аеропорту Ле-Бурже. Дурова супроводжували охоронець та невідома жінка.

"Павла Дурова, засновника і генерального директора компанії Telegram, було заарештовано близько 8 години вечора в суботу, коли він вийшов зі свого приватного літака на злітній смузі в аеропорту Ле Бурже"

Відомо, що Дуров перебував у розшуку у Франції, однак прибув туди з Азербайджану. Правосуддя вважає, що відсутність модерації, співпраці з правоохоронними органами та інструменти, що пропонуються Telegram (одноразовий номер, криптовалюта тощо), робить його співучасником незаконного обігу заборонених речовин, злочинів проти дітей та шахрайства. Цей ордер на арешт, на підставі якого було затримано Дурова, діяв лише на території Франції. Кажуть, що Павло Дуров знав, що він є персоною нон-грата у Франції, тому раніше уникав відвідування цієї країни. Невідомо, чому він вирішив прилетіти до Франції зараз.

Реакція на затримання Дурова

Згодом Telegram оприлюднив офіційну заяву у відповідь на затримання свого засновника Павла Дурова. У компанії наголосили, що платформа дотримується європейських законів та стандартів модерації.

"Генеральний директор Telegram Павло Дуров не має чого приховувати і часто подорожує Європою. Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою. Telegram використовується майже мільярдом людей по всьому світу як засіб спілкування та джерело важливої інформації. Ми чекаємо на якнайшвидше вирішення цієї ситуації"

Перша заява Макрона

26 серпня на затримання Дурова відреагував президент Франції Емманюель Макрон. За його словами, рішення французьких правоохоронців затримати засновника соцмережі Telegram не має політичного підтексту.

"Я бачив неправдиву інформацію про Францію після арешту Павла Дурова. Франція глибоко віддана свободі слова та комунікації, інноваціям та духу підприємництва. Так буде й надалі. У державі, де править верховенство права, свободи підтримуються в рамках закону, як у соціальних мережах, так і в реальному житті, щоб захищати громадян і поважати їх основні права. Судова система повністю незалежна, повинна забезпечувати дотримання закону Арешт голови Telegram на території Франції відбувався в рамках судового розслідування, яке триває. Рішення мають винести судді"

У чому підозрюють Дурова

Дурову висунуто звинувачення у 12 злочинах у Telegram. Про це повідомило Reuters із посиланням на представника французької поліції. Зокрема, Дурова обвинувачують у пасивності щодо кіберзлочинів і фінансових злочинів, скоєних на платформі Telegram. Французька прокуратура уточнила, що Дурова підозрюють у 12 злочинах, серед яких:

відмова передавати інформацію, необхідну для проведення розслідувань, за запитом правоохоронних органів;

співучасть у розповсюдженні заборонених речовин;

співучасть у кіберзлочинах;

співучасть у шахрайстві;

відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом;

незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності;

співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми.

Раніше французький телеканал TF1 повідомив, що Дурову загрожує 20 років позбавлення волі.

Охоронець та асистентка Дурова

У Франції також допитали охоронця та асистентку затриманого Павла Дурова. Як пише видання Le Figaro, вони "постійно супроводжували" засновника Telegram. Однак після допиту їх відпустили. За даними ЗМІ, дівчиною, яка супроводжувала Дурова, може бути криптокоуч Юлія Вавілова. 25 серпня її родичі повідомили, що з нею не було зв'язку з моменту затримання засновника Telegram. Про відносини Дурова і Вавилової не було відомо, але судячи з публікацій у Instagram, цього літа вони одночасно відвідували одні й ті самі країни. 27 серпня стало відомо, що Дуров залишиться під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування справи про кіберзлочини, про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву прокуратури Парижа.

Чи заблокують Telegram

Але галас у Мережі пов’язаний і з іншим питанням – що буде з самим Telegram, якщо Дурова ув’язнять у Франції? Питання про можливе закриття месенджера в такій ситуації є досить складним і багатогранним. Оскільки Telegram розроблено таким чином, щоб бути максимально децентралізованим. Це означає, що навіть арешт Дурова не означає автоматичного припинення роботи сервісу.

Telegram є привабливою платформою для розвідувальних служб в усьому світі. Відомо, що російські спецслужби вербують у месенджері агентів для диверсій на території Європи. Тому розвідки західних держав зацікавлені у доступі до інформації зсередини платформи.

Українська розвідка також використовує Telegram для отримання необхідної інформації з РФ, тому поспішне блокування месенджера не є правильним рішенням. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у коментарі РБК-Україна. За словами Коваленка, ситуація після затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції має дві складові.

"Перша складова – це прийняття в Європі законів, які посилюють регулювання соцмереж. Через ці зміни Дуров і опинився під тиском, адже він завжди уникав будь-якого регулювання. Тепер Європа нагадує Дурову, який є громадянином Франції, що його дії мають відбуватися виключно у правовому полі. Друга складова – це необхідність протидіяти діяльності російської розвідки на Заході. Зокрема у Франції російські агенти через Telegram вербують людей для виконання різних диверсій – від інформаційних атак до влаштування терактів. Тому, ймовірно, західні розвідки намагатимуться отримати доступ до інформації платформи, щоб виявити російську агентурну мережу."

На думку керівника ЦПД, подальша доля Telegram здебільшого залежить від наступних дій Дурова. Якщо він погодиться співпрацювати з Заходом і виконувати вимоги законодавства, найближчим часом месенджер може стати безпечнішим. Такої ж думки і виконавчий директор StopFake Руслан Дейниченко.

Чи заборонять Telegram в Україні

Щодо блокування роботи Telegram в Україні, керівник ЦПД Андрій Коваленко вважає, що поспішне рішення може завдати більше шкоди ніж користі, адже платформа є важливим джерелом інформації для української розвідки.

"Люди, які роблять заяви, як правило, не несуть відповідальності. Що ці люди пропонують взамін? Яким чином вони пропонують отримувати інформацію з російської сторони? Давайте заборонимо, я не проти насправді. Але потрібно мати відповідь на запитання – де збирати інформацію"

Він зауважив, що заборона повинна супроводжуватися альтернативними рішеннями, які не становитимуть загрози для діяльності української розвідки.

"Тобто це комплексне питання. А голосно кричати – це все ж таки не державницька історія"

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що затримання засновника Telegram Павла Дурова Францією не вплине на функціонування Telegram в Україні.

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