За секунди до приземлення літак різко набрав висоту: що побачив пілот

Літак / © pixabay.com

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Під час посадки в аеропорту імені Шопена у Польщі пілот літака раптово ввімкнув двигуни на повну потужність і знову злетів угору. Причиною такого маневру став дрон, який опинився на шляху лайнера.

Про це повідомляє польське видання Wiadomości.

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Інцидент стався у п’ятницю. Літак, що летів із Праги до Варшави, вже був на низькій висоті перед посадкою, коли екіпаж різко перервав зниження і знову набрав висоту.

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За даними Radio Eska, за кілька хвилин капітан літака по гучномовцю пояснив пасажирам, що скасував посадку через дрон, який помітили в небі над аеропортом. Зробивши кілька кіл над Варшавою, пілоти з другої спроби безпечно посадили борт.

Факт інциденту в коментарі виданню Wirtualna Polska підтвердив речник варшавського аеропорту імені Шопена Пйотр Рудзький.

«Такий інцидент справді стався, але безпека польотів жодним чином не була порушена. Це була стандартна процедура, і польоти відбуваються у звичайному режимі», — заявив Пйотр Рудзький.

Ніхто з людей на борту не постраждав. Однак у виданні зазначають, що зіткнення літака під час посадки навіть із невеликим дроном може пошкодити двигун, пробити корпус судна або призвести до авіакатастрофи.

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Територія навколо аеропорту імені Шопена є контрольованою зоною, тому запускати там безпілотники без дозволу Польського агентства аеронавігаційних послуг (PANSA) суворо заборонено. За польськими законами, за створення загрози авіакатастрофі оператору дрона загрожує до п’яти років в’язниці та штраф у десятки тисяч злотих.

Нагадаємо, пасажирський літак Wizz Air, що летів із Лондона до Софії, екстрено сів у Будапешті через загрозу вибуху. У повітрі його супроводив військовий винищувач, а в аеропорту провели перевірку безпеки.

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