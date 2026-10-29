Остаточна ціна склала 47,3 мільйона доларів / © Reuters

Реклама

У Нью-Йорку Sotheby’s продав скелет молодого тиранозавра на прізвисько Джоді за 47,3 мільйона доларів.

Про це повідомляє BBC.

Реклама

Підсумкова сума більш ніж уп’ятеро перевищила попередню оцінку лоту, який розраховували продати щонайменше за 9 мільйонів доларів.

Реклама

Скелет віком близько 67 мільйонів років складається приблизно з 191 викопного кісткового елемента і включає череп, що майже повністю зберігся. Висота зібраного скелета становить близько трьох метрів.

За лот змагалися шестеро учасників, а аукціонна боротьба тривала близько 12 хвилин. Ім’я покупця, який запропонував найбільшу ціну, не розкривається.

Продаж Джоді став черговою рекордною подією на ринку викопних останків динозаврів.

Нагадаємо, у липні Sotheby’s продав тиранозавра на прізвисько Гас за 50,1 мільйона доларів. Ще один дорогий лот — стегозавр Апекс, який пішов з молотка у липні 2024 року за 44,6 мільйона доларів.

Реклама

Однак продаж останків доісторичних тварин приватним колекціонерам продовжує викликати дискусії у науковій спільноті. Фахівці сперечаються про те, чи мають такі знахідки ставати предметами приватних зборів чи залишатися доступними для публічного показу та наукових досліджень.

Новини партнерів