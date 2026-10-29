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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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За скелет динозавра розгорнулися шалені торги — хто і за скільки його купив

У Нью-Йорку учасники торгів дванадцять хвилин боролися за кістки скелета нанотирануса на ім’я Джоді, якому приблизно 67 мільйонів років.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Остаточна ціна склала 47,3 мільйона доларів

Остаточна ціна склала 47,3 мільйона доларів / © Reuters

У Нью-Йорку Sotheby’s продав скелет молодого тиранозавра на прізвисько Джоді за 47,3 мільйона доларів.

Про це повідомляє BBC.

Підсумкова сума більш ніж уп’ятеро перевищила попередню оцінку лоту, який розраховували продати щонайменше за 9 мільйонів доларів.

Скелет віком близько 67 мільйонів років складається приблизно з 191 викопного кісткового елемента і включає череп, що майже повністю зберігся. Висота зібраного скелета становить близько трьох метрів.

За лот змагалися шестеро учасників, а аукціонна боротьба тривала близько 12 хвилин. Ім’я покупця, який запропонував найбільшу ціну, не розкривається.

Продаж Джоді став черговою рекордною подією на ринку викопних останків динозаврів.

Нагадаємо, у липні Sotheby’s продав тиранозавра на прізвисько Гас за 50,1 мільйона доларів. Ще один дорогий лот — стегозавр Апекс, який пішов з молотка у липні 2024 року за 44,6 мільйона доларів.

Однак продаж останків доісторичних тварин приватним колекціонерам продовжує викликати дискусії у науковій спільноті. Фахівці сперечаються про те, чи мають такі знахідки ставати предметами приватних зборів чи залишатися доступними для публічного показу та наукових досліджень.

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