За скільки часу РФ відновить боєздатність після війни в Україні і кому загрожуватиме

Після війни в Україні російська агресія може загрожувати країнам НАТО / © ТСН.ua

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Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність після війни в Україні. Тоді Москва буде технічно готова до нової агресії — вже проти Європи.

Про це голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко сказав у інтерв’ю «Укрінформу».

Очільник СЗР акцентував, що Україна — щит Європи. І поки українці стримують російську навалу, інші країни мають час готуватися до загрозу з боку Москви. Іващенко озвучив плани РФ.

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«Плани Росії не змінилися. Вони хочуть повного контролю над Україною і впливу на пострадянські країни. Але далі — це вже не „можливо“, а питання часу в тому, хто буде наступний. Польща, країни Балтії, Північна Європа — у зоні ризику. Наші аналітики вже не питають, чи наважиться Росія напасти на інші країни. Питання звучать інакше. Коли і звідки?» — розповів голова української СЗР.

Він зазначив, що за прогнозами зовнішньої розвідки, які поділяють європейські колеги, після закінчення бойових дій проти України Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність. Якщо будуть ще й скасовані санкції — процес переозброєння піде набагато швидше.

«Тобто через 2-4 роки після завершення війни Росія буде технічно готова до нової агресії — вже проти Європи», — акцентував Іващенко.

Він також звернув увагу, що на сьогодні Росія веде гібридну гру, яка є політичною частиною війни: це роз’єднання союзників, зменшення підтримки України, вплив на рішення через Угорщину.

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Очільник СЗР вказав на загрозу для Фінляндії з російського боку.

«Росія готується. Вони створюють новий Ленінградський воєнний округ — і це не про оборону, а про наступ. Там буде операційний напрямок — Кольський півострів, Фінляндія. На цьому напрямку ми бачимо будівництво нових військових частин. Що стосується колій, то це розширення інфраструктури, яка може використовуватися як у мирних, так і воєнних цілях», — описав ситуацію Іващенко.

Загроза з боку РФ країнам НАТО після війни в Україні

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) ще 2023 року вказали на те, що Росія готується до війни з НАТО. На це вказує рішення РФ про формування Ленінградського військового округу на кордоні з Фінляндією, про що оголосив тодішній міністр оборони Сергій Шойгу.

У травні 2025 року The New York Times повідомило, що Росія нарощує військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією. Ці дії можуть вказувати на стратегію Кремля після завершення війни проти України.

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Як заявив у середині травня комісар Євросоюзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, за оцінками європейських розвідок, через три-п’ять років Росія зможе зібрати достатньо сил, щоб спробувати вдертися принаймні до однієї країни ЄС чи НАТО.

За оцінками німецької розвідки, Росія може бути готовою до війни проти НАТО до кінця десятиліття — тобто вже за 5 років.

За інформацією Politico, наступною ціллю російського диктатора Володимира Путіна після України можуть стати Західні Балкани. Москва спробує скористатися глибокою етнічною та релігійною напруженістю, щоб розпалити подальші заворушення там.