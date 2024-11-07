За Трампа можливі два політичні курси: Кулеба про ризик зміни ситуації "в неправильний для України бік"

Ексміністр закордонних справ України наголосив, що варто спокійно та виважено реагувати на всі дії новообраного президента США.

Попереду від 47-го президента США Дональда Трампа буде багато супердратівливих заяв та кроків, які змусять українців "тягнутися за корвалолом".

Про це сказав колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передають "Новини.LIVE".

Він наголосив, що президентство Трампа варто сприймати спокійно та виважено і реагувати на його заяви так само, адже "Україна всіх переживе". Проте задля цього необхідно зараз виконати дуже важку роботу всередині держави.

"При Трампі можливі два політичних курси: один із них може змінити ситуацію в неправильний для України бік", — сказав Дмитро Кулеба.

Ексміністр закордонних справ пояснив, у чому різниця між нинішнім президентом США Джо Байденом, Камалою Гарріс та Трампом для України.

За словами Кулеби, якщо Байден мав "наперед визначений курс", тобто усі знали, що буде на роки вперед, то за часів Трампа буде "можливо все".

Проте курс Байдена і Гарріс не міг би змінити поточну ситуацію.

У Трампа ж ніколи не буде цілісного курсу.

"Це будуть конкретні рішення, які можуть стати як вигідними для України, так і ні", — сказав Дмитро Кулеба.

Тим часом Джо Байден прокоментував поразку Камали Гарріс на президентських виборах, назвавши її чемпіонкою. За його словами, вона й надалі залишиться такою для всіх американців.

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