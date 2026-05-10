Перетин кордону

Реклама

Плануючи візит до Німеччини, критично важливо заздалегідь вивчити митні регламенти. Ці норми є обов’язковими для кожного, хто перетинає німецький кордон з боку держав, що не входять до складу Європейського Союзу. Важливо розуміти, що правила діють однаково як для іноземних гостей, так і для резидентів Німеччини, які повертаються з-за меж ЄС.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Представники митної служби мають повноваження проводити вибірковий або повний огляд багажу. Хоча більшість особистих речей не підлягає обмеженням, існують суворі ліміти на певні групи товарів: від харчових продуктів до медикаментів та готівки. Знання цих нюансів допоможе уникнути затримок та санкцій під час контролю.

Реклама

Харчові продукти: дозволене та заборонене

Найбільш прискіпливо митники ставляться до продуктів тваринного походження, вироблених поза межами Євросоюзу. Формально імпорт м’яса та молочки вимагає проходження ветеринарного контролю та наявності сертифікатів, що для звичайного мандрівника майже неможливо. Тому наполегливо рекомендується відмовитися від транспортування сирів, ковбасних виробів, м’ясних консервів, яєць, творогу та йогуртів, оскільки їх ввезення зазвичай призводить до проблем.

Проте існують винятки, що стосуються спеціалізованого харчування. Можна вільно провозити продукти для лікувальних цілей або дитяче харчування. Також дозволені товари з незначним вмістом молока, наприклад вершкові цукерки чи молочний шоколад.

Що стосується морепродуктів, то діє ліміт до 20 кілограмів на рибу та рибну продукцію. Окремо прописана норма для осетрової ікри: одна особа може мати при собі не більше 125 грамів. Інші товари тваринного походження, зокрема мед, обмежені вагою у два кілограми.

Рослинна продукція та гриби

Для грибів встановлено дві умови: вони мають бути їстівними, а їхня загальна вага не повинна перевищувати двох кілограмів. Якщо ж продукція походить з територій з підвищеним радіаційним фоном, знадобиться відповідний дозвіл. Водночас у Німеччині діє повне табу на ввезення картоплі, а також виноградної лози чи листя в будь-якому вигляді.

Реклама

Медикаменти та вітамінні комплекси

Мандрівникам дозволяється мати при собі ліки, вітаміни та БАДи, необхідні для особистого вжитку на термін до 90 днів. Це правило діє незалежно від того, де був виписаний рецепт — у Німеччині чи за її межами, і чи пройшов препарат реєстрацію у ФРН.

Однак категорично заборонено ввозити фальсифіковані медикаменти або речовини, що вважаються допінгом. Для транспортування потужних знеболювальних засобів (наприклад, морфіну) необхідно мати рецепт, заздалегідь підтверджений німецьким дипломатичним представництвом.

Тютюн та алкогольні напої

Особи, яким виповнилося 17 років, можуть скористатися правом на безмитне ввезення підакцизних товарів. Для тютюнової продукції ліміт становить 200 сигарет (один блок), або ж 100 сигарил чи 50 сигар. Перевищення цих норм загрожує вилученням товару та штрафом, який становить 19 центів за кожну одиницю понад норму.

Для алкоголю діють такі обмеження: 1 літр міцних напоїв (понад 22 градуси); 4 літри тихого вина; 16 літрів пива.

Реклама

Фінанси та цінні речі

Максимальна сума готівки, яку можна ввезти до ЄС без декларації, становить 10 тисяч євро. Якщо сума коштів або цінних паперів більша, необхідно заповнити формуляр на сайті митної служби або безпосередньо на кордоні.

Також існують вартісні межі для товарів, що ввозяться: при перетині кордону літаком або морським судном загальна вартість речей не повинна перевищувати 430 євро. Крім того, заборонено імпортувати контрафактну продукцію, включаючи піратські диски, підроблений одяг чи парфумерію.

Перевезення домашніх тварин

Для ввезення собак та котів обов’язковими умовами є наявність ідентифікаційного чипа та актуальної вакцинації проти сказу. Власник повинен надати письмову заяву про те, що тварина не призначена для продажу. Також необхідно підготувати результати аналізу крові та ветеринарне свідоцтво, перекладене німецькою або англійською мовою.

Для птахів через ризики вірусів встановлено значно жорсткіші вимоги, тоді як хом’яки, морські свинки чи кролі можуть перетинати кордон без складних додаткових перевірок.

Реклама

Правила для українців у Німеччині — останні новини

Українцям, які планують переїзд до Німеччини, варто заздалегідь ознайомитися з місцевими правилами та підготувати всі необхідні документи. Багато біженців обирають саме Німеччину для тимчасового проживання або нового життя, однак після приїзду доводиться стикатися з низкою вимог та організаційних питань.

Одним із перших етапів після прибуття часто стають табори для біженців. Саме там можна швидше отримати необхідну допомогу, зокрема медичну, а також оформити документи чи вирішити інші організаційні питання. Для дітей діють окремі правила: неповнолітні не можуть перебувати в Німеччині без батьків або офіційних опікунів.

Також українцям радять уважно підходити до вибору федеральної землі для проживання. У великих та заможних містах, таких як Берлін чи Мюнхен, житло знайти значно складніше, а оренда коштує дорожче.

Окрему увагу потрібно приділити документам. Для в’їзду до Німеччини обов’язково необхідний біометричний закордонний паспорт. Також варто мати при собі свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб та закордонні паспорти всіх членів родини.

Реклама

Тим, хто планує підтверджувати українську освіту в Німеччині, рекомендують брати оригінали дипломів і додатків до них. Нотаріально завірені переклади документів радять робити вже безпосередньо в Німеччині.

Важливим питанням залишаються і фінанси. У таборах українські біженці можуть отримувати соціальну та медичну допомогу, однак на перший час все одно бажано мати власні кошти. Після прибуття у людей можуть уточнювати, скільки грошей вони мають готівкою та на банківських рахунках. Перед отриманням соціальної допомоги власні заощадження потрібно використати насамперед.

Кого з українців можуть позбавити виплат

У Німеччині набули чинності нові правила щодо соціальної допомоги для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Частина змін почала діяти з 22 квітня 2026 року. Нововведення передбачають жорсткіші санкції для тих, хто відмовляється виходити на роботу.

Відтепер українці можуть втратити соціальні виплати вже після першої відмови від запропонованої роботи. Йдеться про вакансії, які відповідають освіті людини, її професійним навичкам та стану здоров’я.

Реклама

Раніше для безробітних діяло правило першого попередження протягом року, однак тепер цю пільгу скасували. Німецькі джоб-центри отримали право одразу застосовувати санкції без попереднього застереження.

У разі відмови від роботи людина ризикує втратити не лише щомісячну соціальну допомогу, а й державну оплату житла. Саме ця норма стала однією з найсуворіших змін у законодавстві.

Німецька влада наголошує, що основна мета нововведень — стимулювати людей швидше виходити на роботу або ухвалювати рішення про повернення додому.

Перетин кордону з ЄС — останні новини

Нагадаємо, від 10 квітня на кордонах 29 європейських країн запрацює цифрова система в’їзду-виїзду (Entry/Exit System — EES). Нові правила передбачають обов’язкову біометричну реєстрацію для громадян країн, що не входять до складу Євросоюзу, зокрема й для українців.

Реклама

Також ми писали, що перед поїздкою до Польщі важливо заздалегідь переконатися, що перетин кордону пройде без зайвих складнощів та затримок. Для цього мандрівникам варто детально вивчити чинні правила, які стосуються обмежень або повної заборони на ввезення певних категорій продуктів, товарів та особистих речей.

Через нові правила на кордоні з Польщею у пасажирів часто вилучають особисті речі. Історія українки, яку розвернули на митниці, показує, наскільки складним став процес перетину кордону.

Новини партнерів